باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است و قطعا این کار انجام می‌شود و در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد.

وی افزود: برای این طرح سه جلسه کاری برگزار شده است و به جمع بندی نسبتا خوبی رسیده ایم و اولین مدرسه‌ای که به معنای اختصاص حذف خواهد شد مدارس هیات امنایی است، مدارس هیئت امنایی که در حال حاضر به معنای عام وجود دارد، اسم این مدارس هیئت امنایی است به طوری که از مردم پول دریافت می‌کنند و هیچ پشتیبانی هم نمی‌ کنند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در راستای سیاست ریاست جمهوری اسلامی و مردمی سازی و استفاده از ظرفیت عظیم شبکه مردمی که این تجربه را در نهضت توسعه انجام شده است و هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود در حال حاضر قرارگاه عدالت تربیتی یک هیئت امنا شکل می‌دهد تا این هیئت امنا از تمام ظرفیت‌های منطقه پشتیبانی کند تا مدرسه مورد نظر ساخته شود و در این طرح چند مدرسه هیئت امنایی نداریم به طوری که همه مدارس کشور هیئت امنایی به معنی واقعی خواهد شد ، یعنی از ظرفیت‌های موجود در محله و منطقه برای پشتیبانی مدارس استفاده خواهیم کرد.

به گفته وی؛ هیچ تضاد و تعارضی با انجمن اولیا و مربیان وجود ندارد ، انجمن اولیا و مربیان ظرفیت تربیتی مدرسه است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مدارس باید مهارت محور بشن براساس الگوی رشد و توسعه جهانی

بعدازظهر چرا مدارس باید تعطیل باشن

کلی میشه از اون فضا و امکانات در بعداز کلاس های مدرسه استفاده کرد

و مهارت یادشون داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش سرانه آموزشی داش آموزان را می‌دادند خانواده ها
خودشون آموزش بچه هاشونو بعهده میگرفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مدارس غیرانتفاعی هم باید منحل بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اقای وزیر چرا مدیران مدارس فقط به فکر شهریه و پول هستند؟
حتی مدارس دولتی هم پول میگیرند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عملکرد آموزش وپرورش در آموزش و تحقیقات وپرورش دانش آموزان صفر است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اول فکری به حال محتوای درسی بکنید بد جور بیسواد میدین بیرون
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۰۷:۲۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه چیز پولی شده است .دیگه علم از ثروت بهتر نیست چون اول باید ثروت داشته باشی تا علم بیاموزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۴ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مدارس باید به تعمیرگاه های خودرو تبدیل بشن چون معلما دیگه نمیان مدرسه و میخوان مجازی باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۶ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه سیاست آموزش پرورش داره از زیر تمام مسئولیت هاش شانه خالی می کنه،دم از پولی کردن (هیات امنای)مدارس دولتی میزنه با این روش خیلی از کم درآمد ها که حتی تو تأمین نیازهای اولیه موندن دیگه نمیتواند پچه هاشون به مدرسه بفرستند
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۱:۳۴ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوشا اون قدیما که تا دیپلم رایگان بود
اگه کسی مدرسه غیر دولتی میرفت بهش بچه سوسول میگفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عدالت آموزشی آن است که فقط مدارس دولتی فعال باشند و همه دانش آموزان از فرصت مساوی برای تحصیل برخوردار باشند . وجود مدارس غیر دولتی نماد بی عدالتی در جامعه است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه مدارس غیر دولتی باید حذف شوند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی ببخشید اونوقت با کدام بودجه اونهمه مدرسه دولتی اداره شوند آقا مشکل اساسی و اصلی آ موزش و پرورش است بنده خودم فرهنگی هستم این آموزش و پرورش با همه ادعا هایی که دارد در تامین مشکلات مالی فرهنگیان مانده و نمی تواند حقوق کافی به معلمانش بپردازد چه برسد به اداره مدارس
