بیش از ۲۳ هزار فرصت شغلی در کردستان تثبیت شد/ اجرای ۹۷ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی در تشریح عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان اظهار کرد: از ابتدای تشکیل این کارگروه تا ۱۴ اردیبهشت سال جاری، در مجموع ۲۲۷ جلسه برگزار شده و ۲ هزار و ۳۴ پرونده واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در این مدت سه هزار و ۶۱۰ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به تصویب رسیده که از این تعداد، سه هزار و ۵۱۶ مصوبه اجرایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به روند پیگیری سایر مصوبات بیان کرد: ۸۴ مصوبه در دست اقدام و پیگیری دستگاههای اجرایی و بانکها قرار دارد و تنها ۱۰ مصوبه هنوز اجرایی نشده است که این آمار نشاندهنده عملکرد مطلوب کارگروه در حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
خلیقی سهم بخشهای مختلف از مصوبات اجرایی شده را قابل توجه دانست و گفت: بیشترین مصوبات اجرایی مربوط به حوزه بانکی با ۲ هزار و ۳۲۲ مورد بوده و پس از آن بخشهای مالیاتی و سایر حوزهها قرار دارند.
وی ادامه داد: با اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ۲۲۷ جلسه برگزار شده، اشتغال ۲۳ هزار و ۳۹۸ نفر در واحدهای تولیدی استان تثبیت شده و پیشبینی میشود با اجرای کامل مصوبات در دست اقدام، میزان اشتغال حفظشده به ۲۳ هزار و ۸۹۰ نفر افزایش یابد.
مدیرکل صمت کردستان تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع سرمایهگذاری و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی از مهمترین اولویتهای این کارگروه در استان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.