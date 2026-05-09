باشگاه خبرنگاران جوان - سقاب اصفهانی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به تحولات اخیر و انتظارات کشور در حوزه‌های بین‌المللی، اعلام کرد: تصور دشمن از قدرت، مبتنی بر اعداد، بودجه‌ها و تجهیزات روی کاغذ بود اما آنچه دیده نشد، روح مقاومت مردم ایران بود؛ موضوعی که در میدان، معادلات را تغییر داد.

وی با بیان اینکه «قدرت واقعی در میدان تعیین می‌شود نه روی کاغذ»، افزود: تاریخ خواهد نوشت قدرتی که آزمون میدانی نداشته باشد، قدرتی کاغذی و رویایی است.

سقاب اصفهانی با اشاره به دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا به نمایندگی از رئیس‌جمهور، اظهار کرد: با خانواده‌هایی روبه‌رو شدم که عزیزترین افراد خود، از فرزندان خردسال تا همسران و والدین را از دست داده‌اند. درد این فقدان با تمام وجود قابل لمس است، اما نکته شگفت‌انگیز، استقامت و روحیه‌ای بود که در همه این خانه‌ها دیده می‌شد.

به گفته وی، پیام مشترک خانواده‌های شهدا این بوده است که «برای ایران، حاضر به فداکاری هستند»؛ موضوعی که مایه افتخار و نشانه استحکام اجتماعی ملت ایران است.

وضعیت انرژی؛ نه فروپاشی، نه آسیب جزئی

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی با ورود به بحث اصلی حوزه انرژی تصریح کرد: خلاف برخی روایت‌ها، نه همه پالایشگاه‌ها از کار افتاده‌اند و نه می‌توان گفت آسیب‌ها ناچیز بوده است. واقعیت این است که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و جبران آن نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجه است.

وی خاطر نشان کرد: بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب‌دیده بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی، انجام تست‌های ایمنی و صرف هزینه‌های سنگین است؛ در عین حال، دستگاه‌های مسئول از نخستین روزها با تمام توان در حال بازگرداندن ظرفیت‌ها هستند.

تابستان سخت در پیش است

سقاب اصفهانی تأکید کرد: حتی اگر همه منابع مالی و دسترسی‌ها فراهم باشد، تابستان امسال دوره‌ای سخت در حوزه انرژی خواهد بود؛ چرا که بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل کشور دچار آسیب شده است.

وی با یادآوری اینکه کشور پیش از این نیز با ناترازی انرژی مواجه بوده، اذعان داشت: بخشی از وضعیت فعلی نتیجه سیاست‌ها و الگوهای مصرف گذشته است و همه مشکلات را نمی‌توان صرفاً به شرایط اخیر نسبت داد؛ اما اکنون این عوامل در کنار هم، ناترازی را تشدید کرده‌اند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، راهکار عبور از شرایط موجود را در دو مسیر دانست و گفت: مسیر نخست، افزایش تولید و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده است که دولت آن را با قدرت دنبال می‌کند، اما آثار آن اغلب در سال‌های آینده نمایان خواهد شد. مسیر دوم، همراهی مردم از طریق مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است که برای عبور از تابستان پیش‌رو، ضروری و تعیین‌کننده خواهد بود.

وی تأکید کرد: حل این چالش، فقط با همدلی، مشارکت عمومی و همراهی مردم شریف ایران امکان‌پذیر است.

منبع: ایرنا