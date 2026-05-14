مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از توزیع روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی اردیبهشت به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که نسبت به ماه قبل ۲۴ میلیون قطعه رشد داشته است.

به گفته وی، با توجه به حجم تولید و سرانه مصرف بعداز حذف ارز ترجیحی، نیاز کشور به طور کامل قابل تامین است به طوریکه کمبودی در بحث عرضه نداریم‌.

اسداله نژاد با بیان اینکه روند جوجه ریزی ها افزایشی است، افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته، جوجه ریزی خرداد ۱۰ میلیون قطعه رشد خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با تحقق ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی، ۲۲۰ هزارتن گوشت مرغ تولید خواهد شد که براین اساس نیاز روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن قابل تامین است.

به گفته وی، در حال حاضر مشکلی در تامین ذرت وجود ندارد و در خصوص کنجاله سویا کمبود داریم که این امر منجر به نوسان قیمت شده است.

این مقام مسئول قیمت کنونی مرغ را در حاشیه نرخ منطقی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و سایر مولفه ها، قیمت منطقی است، اما پرداخت کالابرگ تاثیری در بازار مرغ ندارد چراکه ابتدا قرار بود تنها به محصولاتی که ارز آنها حذف شده، تخصیص یابد.