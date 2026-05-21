ارکستر سمفونیک و گروه کُر صداوسیما اجرای ویژه‌ای به یاد شهدای ناوشکن دنا داشت و از ۲ قطعه جدید رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد «موج یادها» همراه با مراسم یادبود شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد. در این مراسم ارکستر سمفونیک و گروه کُر صداوسیما دو قطعه جدید خود را رونمایی و آنها را اجرا کرد. 

در این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن صفایی فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما و جمعی از مسئولین لشکری و کشوری، هنرمندان و آحاد مردم حضور داشتند و یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی گرامی داشته شد. 

در این رویداد، ۵ قطعه توسط ارکستر سمفونیک و گروه کر صدا و سیما با رهبری ارکستر امیرحسین شریفی و رهبری گروه کر سرژیک میرزاییان اجرا شد. همچنین برای اولین بار از قطعات «موج» و «سرود فتح» رونمایی شد. خوانندگان این آثار، جاوید عسگری و سیدمحسن حسینی هستند.

