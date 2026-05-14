باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر نقش محوری معاونت پژوهشی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاه، از گسترش همکاری‌های استراتژیک با سازمان‌های تحقیقاتی داخلی و خارجی در سال‌های اخیر خبر داد. این تعاملات دوسویه که با هدف شناسایی و پوشش نیازمندی‌های مرزی فناورانه کشور شکل گرفته، بستری را فراهم کرده تا اساتید برجسته دانشگاه در قالب طرح‌های پژوهشی مشترک، به حل چالش‌های کلان علمی و صنعتی بپردازند.

معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان بازوی اصلی این همکاری‌ها، وظیفه اصلی خود را ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و سایر دستگاه‌های پژوهشی تعریف کرده است. این رویکرد باعث شده تا فرآیند جذب طرح‌های پژوهشی از حالت انفرادی خارج شده و به یک شبکه منسجم و تعاملی تبدیل شود. در این مدل، دانشگاه نه تنها به عنوان مجری طرح‌ها، بلکه به عنوان شریکی فعال در تعیین اولویت‌های پژوهشی کشور عمل می‌کند که منجر به همسوسازی اهداف علمی دانشگاه با نیاز‌های واقعی و روزمره جامعه و صنعت شده است.

وی با اشاره به ماهیت «کار دو طرفه» این همکاری‌ها، خاطرنشان کرد که این تعاملات صرفاً به دریافت بودجه یا اجرای پروژه محدود نمی‌شود، بلکه تبادل دانش، فناوری و نیروی انسانی متخصص را نیز در بر می‌گیرد. از این منظر، اساتید دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و تخصصی مراکز تحقیقاتی همکار، طرح‌های خود را با استاندارد‌های جهانی پیش می‌برند و در عین حال، دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه نیز به سرعت در بدنه صنعت و سازمان‌های مرتبط تزریق می‌شود.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در پایان تأکید کرد که این همکاری‌های گسترده، زیربنای لازم برای تبدیل شدن دانشگاه به قطب نوآوری و فناوری در منطقه را فراهم کرده است. با تداوم این روند و تقویت ارتباط با نهاد‌های تحقیقاتی پیشرو، دانشگاه امیدوار است تا در آینده‌ای نزدیک، سهم بیشتری در حل مسائل پیچیده فناورانه کشور ایفا کند و الگویی موفق از تعامل دانشگاه و صنعت را به نمایش بگذارد.