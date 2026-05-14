باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نگاهی گذرا به سیمای کنونی شهر خرم آباد، نشان میدهد که در سالهای اخیر، غفلت از مقوله "زیباسازی" و "ساماندهی فضای شهری"، این پتانسیلها را تا حد زیادی تحتالشعاع قرار داده است. ضرورت توجه جدی به این دو مقوله، دیگر یک بحث لوکس و تشریفاتی نیست، بلکه یک نیاز حیاتی و استراتژیک برای آینده خرمآباد محسوب میشود.
فضای شهری، آینهی تمامنمای فرهنگ، تاریخ و هویت یک جامعه است. مبلمان شهری، معماری بناها، نحوه فضاسازی پارکها و خیابانها، همگی در شکلگیری هویت بصری و حس تعلق شهروندان به شهرشان نقش دارند. خرمآباد با پیشینه تاریخی غنی و فرهنگ خاص خود، نیازمند فضاهایی است که این هویت را بازتاب دهد و به شهروندان حس غرور و تعلق خاطر بیشتری ببخشد.
محیطی زیبا، پاکیزه و منظم، تأثیر مستقیمی بر سلامت روان و کیفیت زندگی شهروندان دارد. فضاهای سبز کافی، پیادهروهای عریض و امن، نورپردازی مناسب، و المانهای هنری و فرهنگی، همگی به کاهش استرس، افزایش نشاط اجتماعی، و تشویق به فعالیتهای بدنی در فضاهای عمومی کمک میکنند. در مقابل، فضاهای شهری نامرتب، آشفته و فاقد روح، میتوانند حس بیگانگی، ناامیدی و انزوا را در شهروندان تشدید کنند.
یک شهر زیبا و خوشمنظر، بدون شک جاذبه بیشتری برای گردشگران و سرمایهگذاران خواهد داشت. وقتی گردشگران با شهری روبهرو میشوند که از نظر بصری جذاب و از نظر فضاسازی دلپذیر است، تجربه بهتری خواهند داشت و احتمال بازگشت و معرفی آن شهر به دیگران افزایش مییابد. همچنین، بهبود منظر شهری میتواند به رونق کسبوکارهای محلی و افزایش ارزش املاک نیز کمک کند.
خرمآباد، شهری در آینه: ضرورت زیباسازی و بازتعریف فضای شهری
"موسوی" معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد در گفتوگو با خبرنگار ما در تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامههای آتی این معاونت، اظهار داشت: "در راستای ارتقای زیبایی شهر و بهبود مبلمان شهری، کمیتهای تحت عنوان "کمیته زیباسازی شهر" تشکیل شده است و در این کمیته از تمامی شهروندان، کارشناسان و اصناف دعوت میشود تا با ارائه پیشنهادات، نظرات و حتی انتقادات سازنده، در فرآیند تصمیمگیری و اجرای اقدامات زیباسازی مشارکت فعال داشته باشند. "
وی در ادامه به یکی از اقدامات مهم صورت گرفته اشاره کرد و گفت: "با پیگیریهای مستمر و همت استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر، عملیات آزادسازی قلعه فلکالافلاک و حریم آن به زودی آغاز خواهد شد. این اقدام منجر به اضافه شدن چندین هکتار فضای سبز به سرانه شهری و ایجاد یک پارک بزرگ در این منطقه خواهد شد. همچنین، خیابانهای اطراف قلعه که پیش از این بخشی از سوارهرو به آنها اختصاص داشت، به پیادهرو تبدیل و مسیرهای پیادهروی حلقوی دور قلعه احداث خواهد شد که این امر علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، تأثیر بسزایی در رونق ورزشهای همگانی و نشاط جوانان خواهد داشت. "
موسوی در خصوص بحث عوارض باشگاههای ورزشی و اصناف نیز توضیح داد: "با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین شرایط خاص ناشی از جنگ، تلاش کردهایم تا در وصول عوارض نوسازی و عوارض مربوط به مجوز کسبوکار، نهایت مساعدت و همراهی را با صاحبان مشاغل و باشگاههای ورزشی داشته باشیم. این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز، با هماهنگی مسئولین مربوطه، مساعدتهای لازم صورت خواهد پذیرفت. "
معاون خدمات شهری شهرداری خرمآباد، مبلمان شهری را عنصری حیاتی در هویت و سیمای شهر دانست و اصول سهگانه "زیبایی، دوام و کارایی" را مبنای اقدامات در این حوزه برشمرد. وی افزود: "طراحیها و سازههای شهری باید با توجه به بافت فرهنگی و اقلیم خاص شهر خرمآباد صورت گیرد. در همین راستا، طرحهای جدیدی در دست بررسی است که امیدواریم در ماههای آینده شاهد اجرایی شدن آنها باشیم. "
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث رنگآمیزی و زیباسازی جداول و معابر اشاره کرد و گفت: "اقداماتی که قرار بود پیش از عید نوروز انجام شود، به دلیل شرایط خاص آن دوره، با تأخیر مواجه شد. اما در حال حاضر، عملیات رنگآمیزی جداول و مبلمان شهری در سطح شهر، از جمله در میدان دانشجو، در حال اجراست. همچنین، تیرهای روشنایی معابر در حال تعویض و بهروزرسانی هستند. "
موسوی تأکید کرد: "حوزه سیما و منظر شهری تنها به درخت و گل و گیاه محدود نمیشود، بلکه حذف تابلوهای اضافی و ساماندهی تابلوهای صنفی نیز در دستور کار قرار دارد. در این راستا، از اصناف درخواست داریم تا ضمن همکاری با شهرداری در یکدستسازی و زیباسازی نمای ورودی مغازههای خود، به ویژه کرکرهها، در بهبود سیما و منظر ورودیهای شهر نیز مشارکت کنند. "
معاون خدمات شهری شهرداری در پایان به معضل اشغال پیادهروها توسط برخی مغازهداران و کسبه اشاره کرد و اظهار داشت: "با وجود پیامکهای متعددی که از سوی شهروندان مبنی بر گلایه از اشغال پیادهروها دریافت میکنیم، لازم است تأکید کنیم که طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، پیادهروها متعلق به عموم مردم است و هیچ کس حق تصرف آن را ندارد. با متخلفین در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و از عموم مردم و کسبه درخواست داریم تا با رعایت حقوق شهروندی، ما را در ایجاد شهری زیبا و قانونمند یاری کنند. "
ساماندهی فضای شهری، به معنای رعایت قوانین و مقررات مربوط به کاربری فضاها، از جمله پیادهروها، حریم بناها و خیابانهاست. برخورد قاطع با پدیدههایی مانند اشغال پیادهروها توسط مغازهداران، نصب تابلوهای اضافی و ناهماهنگ، و تجاوز به حریم عمومی، نشاندهنده احترام به قانون و حقوق شهروندان است و به ایجاد نظم و انضباط اجتماعی کمک میکند.
در نهایت، زیباسازی و ساماندهی فضای شهری خرمآباد، سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده این شهر است. این امر نه تنها به ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان کمک میکند، بلکه میتواند خرمآباد را به شهری پویا، جذاب و شایسته نام و تاریخ خود تبدیل سازد. زمان آن رسیده که مسئولین و شهروندان با همت و همدلی، دست در دست هم، آینه خرمآباد را از غبار غفلت پاک کرده و چهرهای زیبا و درخور شأن این دیار کهن را به نمایش بگذارند.