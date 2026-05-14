باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نگهبان مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: محصول دانش‌بنیان و فناورانه «ارتمیزیا اکو» به‌عنوان یکی از آفت‌کش‌های گیاهی نوین کشور، با هدف کنترل آفت راهبردی پسیل پسته طراحی و تولید شده است. این محصول بر پایه اسانس گیاهی اکالیپتوس فرموله شده و پس از طی مراحل علمی، آزمایشگاهی و میدانی، موفق به دریافت ثبت رسمی از سازمان حفظ نباتات کشور شده است. ارتمیزیا اکو امروز به‌عنوان یکی از سموم بومی و کم‌خطر کشور، نقش مهمی در تولید پسته سالم، کاهش باقیمانده سموم و توسعه صادرات ایفا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پسته ایران، باقی‌ماندن سموم شیمیایی در محصول نهایی و ایجاد محدودیت در صادرات به بازار‌های حساس جهانی به‌ویژه اروپا بوده است. ارتمیزیا اکو توانسته این نیاز اساسی را برطرف کند و راهکاری ایمن، کم‌خطر و سازگار با محیط زیست برای باغداران پسته فراهم آورد. این محصول با منشأ گیاهی، بدون ایجاد باقیمانده خطرناک، امکان تولید پسته سالم و قابل صادرات را فراهم کرده و به افزایش امنیت غذایی و حفظ بازار‌های بین‌المللی پسته ایران کمک می‌کند.

کاربرد اصلی این محصول، کنترل آفت پسیل پسته در باغ‌های پسته کشور است؛ آفتی که سالانه خسارت اقتصادی سنگینی به باغداران وارد می‌کند و موجب کاهش کیفیت و عملکرد محصول می‌شود. ارتمیزیا اکو به‌صورت محلول‌پاشی در باغ‌های پسته مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل ماهیت گیاهی خود، برای کشاورز، مصرف‌کننده و محیط زیست ایمن‌تر از بسیاری از سموم شیمیایی رایج است.

این فناوری به‌صورت کامل بومی‌سازی شده و حاصل تحقیقات داخلی، دانش فنی متخصصان ایرانی و تجربه میدانی در شرایط اقلیمی کشور است. اگرچه در گذشته برخی سموم شیمیایی و تعداد محدودی ترکیبات گیاهی وارداتی برای کنترل پسیل استفاده می‌شد، اما ارتمیزیا اکو از چند جهت تفاوت اساسی با نمونه‌های قبلی دارد؛ از جمله:

منشأ کاملاً گیاهی و طبیعی

کاهش چشمگیر باقی‌مانده سم در محصول

سازگاری بیشتر با محیط زیست و حشرات مفید

کاهش احتمال بروز مقاومت آفت

قابلیت استفاده در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

کمک به تولید محصول صادرات‌محور

از نظر اقتصادی نیز این محصول توانسته وابستگی به نمونه‌های خارجی را کاهش دهد. بسیاری از آفت‌کش‌های کم‌خطر وارداتی قیمت بسیار بالایی دارند و تأمین آنها نیازمند خروج ارز از کشور است، در حالی‌که ارتمیزیا اکو با تکیه بر فناوری داخلی و مواد اولیه بومی، با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب تولید می‌شود. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه باغداران، به صرفه‌جویی ارزی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور کمک کرده است.

همچنین توسعه این محصول نشان داد که ایران توانایی تولید آفت‌کش‌های گیاهی پیشرفته و رقابت‌پذیر را در سطح منطقه دارد. با توجه به روند جهانی کاهش مصرف سموم شیمیایی و حرکت بازار‌های بین‌المللی به سمت محصولات سالم و ارگانیک، توسعه آفت‌کش‌های گیاهی مانند ارتمیزیا اکو می‌تواند آینده‌ای ارزشمند برای کشاورزی پایدار و صادرات محصولات کشاورزی ایران ایجاد کند.

اهمیت ارتمیزیا اکو تنها در کنترل یک آفت خلاصه نمی‌شود، بلکه این محصول نماد حرکت کشاورزی ایران به سمت فناوری‌های سبز، تولید سالم، حفظ محیط زیست و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه جهانی پسته ایران را بیش از پیش تثبیت کند.