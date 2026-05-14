باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با انتصاب معاون اول رئیسجمهور بهعنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قرار است چه اتفاقی درخصوص اینترنت رخ دهد؟ گفت: این سؤال را باید از کسانی پرسید که این انتصاب را انجام دادهاند. ما که در جریان این اتفاق نیستیم و واقعیت این است که مجلس نیز نمیداند.
نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: بدتر از قطعی اینترنت، تعطیلی مجلس است یعنی قطعی اینترنت یکسری مضرات دارد، اما تعطیلی مجلس مضرات بسیار بسیار فراوانتری دارد، هم از بعد قانونگذاری و هم بهطور ویژه از بعد نظارت چون اکنون مجلس با بسیاری از وزرای دولت به لحاظ نظارتی هیچ ارتباط خاصی درخصوص عملکردشان ندارد که یکی از همین موارد موضوع اینترنت است و هنوز یک جلسه ویژه نداریم که فردی بیاید و شرایط را توضیح دهد البته در کمیسیون صنایع جلسهای گذاشتیم، اما اینها که نامش نظارت نیست چون وزیر باید به جلسه مجلس بیاید و گزارش کار بدهد البته در این جلسات یکسری گزارشهای اولیه را میدهند که به ما هم دادهاند، اما کارکرد مجلس این نیست که در این شرایط، کار به این شکل و با این کیفیت انجام شود.
این نماینده مجلس درباره برگزاری جلسه مجلس بهصورت وبیناری بیان کرد: جلسه وبیناری فقط در جهت استماع صحبتهای آقای وزیر است و مجلس هیچ ابزاری برای اقناع یا عدم اقناع ندارد. ما الان در کمیسیون صنایع حدود ۳۰۰ سؤال از نمایندگان مختلف از وزیر صنعت و وزیر اقتصاد داریم، اما کدامیک را میتوانیم مطرح کنیم؟؛ فقط وزیر با تدابیر خاص امنیتی و در یک شرایط خاص با یک زمان بسیار محدود در مکانی بهغیر از مجلس حاضر میشود، گزارشی میدهد و میرود و به نظرم ادامه دادن این شرایط واقعاً درست نیست. یک باری هم که مجلس بهصورت غیرعلنی برگزار شد در حد یک ساعت آقای نیکزاد یک بیانیه خواند و تمام شد و رفت و نه جلسهای و نه دستورکاری بود؛ به هرحال مجلس یکی از ارکان اساسی قانون اساسی است.
پوردهقان تصریح کرد: آقای عارف تا الان بهعنوان معاون اول رئیسجمهور و نفر اول اجرایی کشور از سمت آقای رئیسجمهور تعیین شده و هیئت وزیران را مشخص و راهبری میکند و الان دوباره یک حکم تزیینی میگیرد تا بیاید فضای مجازی را راهبری کند لذا باید گفت اینها بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد؛ در دولت برای یکدیگر حکم میزنند و این اتفاق خاصی نیست و خود آقای رئیسجمهور باید الان متوجه باشد که بعد از ۷۰ و خردهای روز مردم گلهمندند و باید یک شرایط ویژه در نظر گرفته شود، اما این شرایط در نظر گرفته نشد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مصوبه بسیار خوب شورای عالی امنیت ملی که به اسم مصوبه باز شدن اینترنت برای کسبوکارهای اینترنتی بود، در اجرا به قلکی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا بیایند با آن اینترنت بسازند، بعد هم خودشان یک اسم عجیب اختراع کنند و اسم اینترنت پرو برروی آن بگذارند که اصلاً در مصوبه شورای عالی امنیت ملی چیزی به نام پرو نداریم و مصوبه راهاندازی کسبوکارهاست.
نماینده مردم اردکان در مجلس تاکید کرد: آقای رئیسجمهور باید طبق قسمی که به قانون اساسی خورده در اینجا بهصورت محکم از حقوق مردم دفاع کند. مجلس بنا به هر دلیلی الزام شده که تشکیل نشود، ما هم تبعیت میکنیم چون حتماً یک خیر و صلاحی در آن است، اما خود آقای رئیسجمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اختیارات قوی دارد باید اینجا دفاع محکمی از شرایط امنیتی، اینترنتی و فضاهای کسبوکار کند.
پوردهقان تصریح کرد: تا وقتی که مجلس به ارکان خودش برنگردد، خیلی موضوعات دیگر در کشور بلاتکلیف خواهد ماند که یک مورد اینترنت است، اما موارد دیگر اقتصادی، معیشتی و زیرساختی هم وجود دارد و منتظریم ببینیم آیا این هفته یک فضای جدیدی میآید چون قرار بود نسخه بهروزی از فضای وبینار جلسات مجلس بیاید لذا انتظار داریم که اوضاع بهتر شود.