باشگاه خبرنگاران جوان _ بخشی از محموله تانکر پس از واژگونی در معرض نشت قرار گرفت، اما مأموران پس از استقرار،با ایجاد محدوده ایمنی و اجرای اقدامات تخصصی، از گسترش آلودگی و بروز خطرات بیشتر جلوگیری کردند.

رئیس اداره محیط‌زیست سروآباد اعلام کرد تیم‌های محیط‌زیست با همکاری نیرو‌های امدادی، وضعیت منطقه را از نظر آلودگی خاک، منابع آب سطحی و آسیب احتمالی به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های اطراف بررسی کرده‌اند.

علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و کارشناسان در حال بررسی ابعاد آن هستند. عملیات پاک‌سازی و پایش محیطی منطقه نیز ادامه دارد.

منبع:اداره محیط‌زیست سروآباد