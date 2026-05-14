منچسترسیتی با پیروزی در دیداری معوقه مقابل کریستال پالاس شانس خود را برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را حفظ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیداری معوقه از هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان کریستال پالاس بود.

سیتیزن ها برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند و از ابتدای بازی فشار سنگینی روی دروازه کریستال پالاس ایجاد کردند و بالاخره در دقیقه ۳۱ پشت پای بی نظیر فیلم فودن در محوطه جریمه با شوت زمینی آنتوان سمنیو همراه شد تا گل نخست بازی به ثبت برسد.

در دقیقه ۳۹ بازهم فیلم فودن روی توپ تاثیر گذاشت و عمر مرموش موفق شد دروازه را باز کند تا اختلاف به ۲ گل برسد.

نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ - ۰ سیتیزن ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تیم برتر منچسترسیتی بود و کریستال پالاس توانی برای جبران گل های خورده نداشت.

در دقیقه ۸۳ ساویو گل سوم بازی را به ثمر رساند و در پایان منچسترسیتی با نتیجه ۳ - ۰ کریستال پالاس را بدرقه کرد.

منچسترسیتی با این پیروزی ۷۷ امتیازی و با ۲ امتیاز کمتر نسبت به آرسنال صدرنشین در رده دوم جدول قرار دارد‌.

کریستال پالاس نیز با ۴۴ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچسترسیتی ، کریستال پالاس
خبرهای مرتبط
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
تاتنهام ۱ - ۱ لیدزیونایتد/ اسپرز از کمک آرسنال استفاده نکرد + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
وستهام ۰ - ۱ آرسنال/ توپچی‌ها یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک‌تر شدند + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد/ سیتیزن‌ها همچنان منتظر لغزش آرسنال + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار