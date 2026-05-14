منچسترسیتی با پیروزی در دیداری معوقه مقابل کریستال پالاس شانس خود را برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را حفظ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیداری معوقه از هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان کریستال پالاس بود.

سیتیزن ها برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند و از ابتدای بازی فشار سنگینی روی دروازه کریستال پالاس ایجاد کردند و بالاخره در دقیقه ۳۱ پشت پای بی نظیر فیلم فودن در محوطه جریمه با شوت زمینی آنتوان سمنیو همراه شد تا گل نخست بازی به ثبت برسد.

در دقیقه ۳۹ بازهم فیلم فودن روی توپ تاثیر گذاشت و عمر مرموش موفق شد دروازه را باز کند تا اختلاف به ۲ گل برسد.

نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ - ۰ سیتیزن ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تیم برتر منچسترسیتی بود و کریستال پالاس توانی برای جبران گل های خورده نداشت.

در دقیقه ۸۳ ساویو گل سوم بازی را به ثمر رساند و در پایان منچسترسیتی با نتیجه ۳ - ۰ کریستال پالاس را بدرقه کرد.

منچسترسیتی با این پیروزی ۷۷ امتیازی و با ۲ امتیاز کمتر نسبت به آرسنال صدرنشین در رده دوم جدول قرار دارد‌.

کریستال پالاس نیز با ۴۴ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفته است.