اینترمیلان با پیروزی مقابل لاتزیو قهرمان جام حذفی فوتبال ایتالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم های فوتبال اینترمیلان و لاتزیو در فینال جام حذفی ایتالیا در ورزشگاه المپیک رم به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۲ - ۰ نراتزوری به پایان رسید.

در دقیقه ۱۳ سانتر دیمارکو از روی نقطه کرنر با ضربه سر مارکوس تورام همراه شد که در این بین با با برخورد به آدام ماروسیچ توپ وارد دروازه شد.

در دقیقه ۳۴ مارکوس تورام با تیزهوشی و فرصت طلبی اش توپ را از نونو تاوارس گرفت و توپ را در دهانه دروازه به لائوتارو مارتینز پاس داد و او نیز به راحتی موفق شد دروازه را باز کند.

در ادامه بازیکنان لاتزیو برای جبران گل های خورده تلاش زیادی انجام دادند، اما آن ها در گلزنی ناکام بودند و در پایان اینتر با نتیجه ۲ - ۰ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی جام حذفی را کسب کرد.

پیش از این اینتر با هدایت چیوو جوان قهرمان سری آ شده بودند تا با قهرمانی در جام حذفی دبل کنند.