پاری سن ژرمن با پیروزی مقابل لانس یک هفته مانده به پایان لوشامپیونه قهرمانی خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیداری معوقه از هفته بیست و نهم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن میهمان لانس بود.

خویچا کوارتسخلیا ستاره گرجستانی پاریسی ها در دقیقه ۲۹ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

نیمه اول با برتری پاریسی ها به پایان رسید.

در نیمه دوم لانس برای تساوی تلاش زیادی کرد، اما آن ها نتوانستند قفل دروازه PSG را باز کنند و در دقیقه ۳+۹۰ ابراهیم آبائه گل دوم تیمش را به ثبت رساند.

در پایان پاری سن ژرمن با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید و ۷۶ امتیازی شد تا یک هفته مانده به پایان لیگ قهرمانی خود در لوشامپیونه را قطعی کند.