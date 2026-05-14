باشگاه خبرنگاران جوان - روحالله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در نشست شورای مسکن شهرستان امیدیه با حضور فرماندار این شهرستان گفت: زیرساختهای سایت ۶۰ هکتاری مسکن مهر نیز تکمیل شده است و این اقدامات گام بزرگی در جهت رفع دغدغه مسکن شهروندان خواهد بود.
او با اشاره به مصوبه شورای عالی معماری برای الحاق سه قطعه زمین به مساحتهای ۴، ۵ و ۲۴ هکتار، تأکید کرد: عملیات آمادهسازی این اراضی برای متقاضیان طرحهای «نهضت ملی مسکن» و «جوانی جمعیت» بلافاصله آغاز میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از همه متقاضیان دریافت مسکن در امیدیه خواست که برای دریافت پروانه ساخت و عقد قرارداد تسهیلات بانکی هرچه سریعتر اقدام کنند.
این تصمیمات در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان امیدیه و تسریع در روند تأمین مسکن اتخاذ شده است.