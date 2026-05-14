معاون وزارت نیرو اعلام کرد که ادارات در مناطق غیرگرمسیر ملزم به خاموش کردن دستگاه‌های سرمایشی یک ساعت پیش از پایان کار هستند و در مناطق گرمسیر نیز ساعت کاری به ۷ تا ۱۳ تغییر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در اهواز با تشریح جزئیات جدید مدیریت مصرف برق در فصل گرما گفت: برق تا سقف ۶۰ هزار تومان در ماه برای مشترکان خوش‌مصرف صادر می‌شود.

او افزود: دستگاه‌های سرمایشی در ادارات واقع در مناطق غیرگرمسیر باید یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری خاموش شوند. در مناطق گرمسیر نیز همزمان با خاتمه کار، ساعت کاری از روز شنبه بر اساس مصوبه سازمان امور استخدامی از ساعت ۷ آغاز و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.

رجبی مشهدی تأکید کرد: انتظار داریم که همه هموطنان از ساعت ۱۲ در ادارات کولرها را خاموش کنند.

به گفته او، در طی ساعات فعالیت ادارات نیز باید دمای کولرها روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.

معاون وزیر نیرو از مردم خواست تا موارد «استفاده از کولر بیش از حد» در ادارات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بانک‌ها را از طریق سامانه ۱۲۱ گزارش دهند.

او هشدار داد: ما حتماً برخورد خواهیم کرد و تذکر خواهیم داد. اداره‌ای که منجر به افزایش مصرف و مصرف بیش از حد شده باشد را حتماً برابر ضوابط برخورد خواهیم کرد.

رجبی مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشترکان خانگی گفت: مردمی که مصرفشان زیر الگو یا با بیش از ۱۰ درصد صرفه‌جویی باشد، می‌توانند از پاداش‌های تا ۳۰ درصد قبض برق خود برخوردار شوند.

معاون وزیر نیرو یادآور شد: این پاداش کمک می‌کند که تأمین برق پایدار داشته باشیم و بتوانیم برق بقیه کشور را تأمین نماییم.

