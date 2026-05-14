باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره همگروهی ایران با تیمهای چین، سوریه و قرقیزستان در جام ملتهای آسیا اظهار کرد: من نمیخواهم بگویم که گروه ایران نسبت به گروههای دیگر آسان است، اما سخت هم نیست و معمولی است. با توجه به بازیهایی که پیش رو داریم برای صعود از این گروه مشکلی نداریم. البته شاید با توجه به شکل قرعه کشی در مراحل بعد حریفانمان آسان نباشند.
مازیار درباره اینکه بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی میکند، گفت: با توجه به شرایط موجود مجبور هستیم که شکل بازیهای خود را انتخاب کنیم و الان راه حلی که وجود دارد همین است. تیم ملی فوتبال برای مسابقات جام جهانی باید آماده شود و بازیهای درون تیمی و یا بازی با باشگاهها میتوانند در راه آماده سازی ملی پوشان خوب باشند. البته الان باشگاههای ما هم خیلی شرایط آمادهای ندارند و تنها راه چاره برگزاری بازی درون تیمی است.
کارشناس فوتبال درباره اینکه بازی دوستانه با تیم ملی گامبیا در راه آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی مناسب است، گفت: به هر حال حداقل از لحاظ دوندگی ممکن است بازیکنان گامبیا دوندگی لازم را داشته باشند و بتوانند به ما شرایط بازی با یک تیم آفریقایی را نشان بدهند وگرنه نمیشود کار دیگری انجام داد.
او درباره اینکه ترکیب تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی میکند و به نظرش از جوانان در جام جهانی استفاده میشود، بیان کرد: به نظرم قلعه نویی مجبور است از جوانان استفاده کند و چاره دیگری ندارد. جام جهانی جایی است، که تیمها باید در اوج آمادگی باشند و دوندگی حرف اول را میزند و باید شرایط به صورتی باشد که توان مقاومت در برابر تیمهایی که دوندگی زیاد دارند را ما داشته باشیم.
مازیار درباره اینکه حریفان ایران در جام جهانی را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: من فکر میکنم همه تیمها به جام جهانی میآیند تا نتایج مناسبی بگیرند و هیچ بازی را در این رقابتها نمیتوانیم بگوییم که آسان است و مسلما هر بازی سختیهای خاص خود را دارد و هر تیمی که به آنجا میرود برای شرکت در مسابقات انگیزه دارد در نتیجه ما هیچ بازی را نمیتوانیم آسان بدانیم و همه حریفان شانس برای صعود در نظر میگیرند.
کارشناس فوتبال درباره اینکه پیش بینی اش از نتایج تیم ملی فوتبال در جام جهانی و اینکه ملی پوشان میتوانند برای اولین بار در طول تاریخ ایران از گروهشان صعود کنند، گفت: ما باید به شرایط آماده سازی تیم ملی فوتبال نگاه کنیم و بعد نظر بدهیم. به طور کلی کار تیم ملی در جام جهانی سخت خواهد بود.
او درباره اینکه اختلاف زمانی بین بازیها برای تیم ملی فوتبال چالش برانگیز است، گفت: نه، بازیکنان بعد از مدت کوتاهی خودشان را با زمان بازی وفق میدهند و ۳، ۴ روز لازم است تا اختلاف زمانی جبران شود. در مجموع به نظرم ما با بحث اختلاف زمانی بازیها مشکلی نخواهیم داشت.
مازیار درباره اینکه اردوی تیم ملی فوتبال در ترکیه موثر خواهد بود، بیان کرد: به طور کلی در زمینه آماده سازی تیم ملی فوتبال هر اردو و دیدار تدارکاتی برای هر تیمی در هر شرایط زمانی موثر است.
کارشناس فوتبال درباره اینکه گفته میشود اماراتیها تلاش میکنند تا جایگزین ایران در جام جهانی شوند، گفت: در فاصله یک ماه مانده تا جام جهانی جایگزینی یک تیم به جای ایران در این رقابتها صرفا خبرسازی است و هیچ اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد. حتی اگر تیم ملی ایران هم در جام جهانی شرکت نکند، هیچ تیمی اضافه نمیشود و ممکن است، گروه ایران ۳ تیمی برگزار شود.