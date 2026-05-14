باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون اسکیت در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت مسابقات اسکیت اظهار کرد: ما می‌خواهیم مسابقات انتخابی تیم ملی را در ماده‌های مختلف برگزار کنیم و بعد تصمیم بگیریم که کدام ماده کیفیت بالاتری دارد و رکوردهایش نزدیک به حدنصاب آسیا و جهان است، تا برای اعزام به مسابقات جهانی آماده کنیم.

او افزود: بحث ما برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و دستجات آزاد در رشته‌های مختلف است. ما داریم برنامه ریزی می‌کنیم تا مسابقات، تداخلی با امتحانات بچه‌های دانش آموز و دانشگاهی نداشته باشند و بتوانیم مسابقات خود را از اواخر خرداد ماه یا تیرماه شروع کنیم. البته اسکیت برد فرق می‌کند و ملی پوشان این ماده در اردو هستند و این هفته هم مرحله اول اردو برگزار می‌شود و ۱۰ نفر در اردو حضور دارند تا به تعداد محدودتر که ۴ نفر هستند برسیم. ان شا الله ملی پوشان اسکیت برد برای بازی‌های آسیایی تلاش می‌کنند.

اسکیت برد در بازی‌های آسیایی حضور دارد

فضلی بیان کرد: اسکیت برد در بازی‌های آسیایی حضور دارد، چون تنها رشته المپیکی ما همین اسکیت برد است. البته همه رشته‌های اسکیت برای مسابقات جهانی در پاراگوئه هستند، اما ما باید به کیفیت بچه‌ها فکر کنیم، چون هزینه اعزام به مسابقات بسیار بالا است. البته امیدوارم اعزام ورزشکاران به سلامتی صورت بگیرد.

دیدگاه مثبتی برای صدور روادید ملی پوشان اسکیت دارم

سرپرست فدراسیون اسکیت درباره اینکه مشکل روادید برای اعزام به مسابقات جهانی پاراگوئه ندارند، گفت: من دیدگاه مثبتی دارم، چون مسابقات جهانی است در نهایت بتوانیم کار‌ها را انجام بدهیم. همچنین اولین گام ما شورای برون مرزی است و ما یکسری از بازیکنان را باید با تعداد بیشتری ثبت نام کنیم تا وارد اردو شوند و بعد از آن باید اسامی نفرات اعزامی را به شورای برون مرزی بدهیم و تعداد ورزشکاران بالا و پایین می‌شود. مسابقات جهانی اسکیت را مهرماه در پیش داریم و اواخر شهریور ماه هم فکر می‌کنم اسکیت برد شرکت کند. ما قبل از جنگ، استعداد یابی و برگزاری اردوی اسکیت برد را شروع کردیم.

رویکرد وزارتخانه بیشتر بحث کیفیت است

او درباره اینکه چه انتظاری از مسئولان ورزش برای آماده سازی جهت باز یهای آسیایی دارد، بیان کرد: رویکرد وزارتخانه بیشتر بحث کیفیت است، که شانس مدال آوری ورزشکاران به چه صورت است و این مسائل را از ما سوال خواهند کرد. به هر حال رشته‌هایی که نزدیک به کسب مدال دارند و از شانس بیشتری برخوردار هستند، با توجه به هزینه‌های زیادی که دارد، ورزشکاران را در مسابقات انتخابی ارزیابی می‌کنیم و درباره اعزامشان تصمیم می‌گیریم.

تمام تلاش خود را می‌کنیم تا همه اردو‌های خود را کیفی کنیم

فضلی درباره اینکه حقوق به اردونشینان اسکی داده می‌شود، گفت: تا الان حقوقی به ورزشکاران پرداخت نشده است و سابقه‌ای وجود ندارد که به بچه‌ها حقوق داده باشند. البته زمینه فراهم شده است تا هزینه‌های هتلدینگ، تغذیه و رفت و آمد ورزشکاران تامین شود. هیئت رئیسه فدراسیون ووشو با یکسری از سازمان‌ها و اسپانسر‌ها رایزنی کرده است که بتوانیم کیفیت میزبانی اردوهایمان را ارتقا بدهیم و ورزشکاران در اردو‌ها راحت باشند مشکلی از لحاظ تغذیه، مکمل و ... وجود نداشته باشد. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا همه اردو‌های خود را کیفی کنیم.

سرپرست فدراسیون اسکیت درباره اینکه تا چه زمانی در این فدراسیون حضور دارد، گفت: تا زمانی که انتخابات شروع شود در فدراسیون اسکیت حضور دارم و تاریخ دقیق انتخابات اعلام نشده است و بخشی از مراحل نهایی برگزاری کمیسیون‌ها اجرا شد و یک مرحله دیگر هم دارند تا مشخص شود که چه نمایندگانی برای رای دادن حضور پیدا می‌کنند. کمیسیون تطبیق باید برگزار شود و نتیجه آن باید اعلام شود که چه کسانی برای انتخابات فدراسیون اسکیت نامزد شدند و بعد از آن تاریخ دقیق انتخابات اعلام می‌شود.

من در انتخابات فدراسیون اسکیت شرکت نمی‌کنم

فضلی درباره اینکه خودش هم برای انتخابات ریاست فدراسیون اسکیت ثبت نام کرده است، گفت: نه، من در انتخابات شرکت نمی‌کنم و روز شنبه هم آخرین مهلت ثبت نام کاندید‌ها بود که من نام نویسی نکردم. من امانتدار هستم و دوره قبلی هم سرپرست فدراسیون اسکیت بودم و این دوره هم این مسئولیت را برعهده دارم و سعی می‌کنم که ان شا الله به سمتی برویم که انتخابات سالمی داشته باشیم و عمده کاری که من باید به عنوان سرپرست انجام بدهم این است که روال عادی فدراسیون اسکیت از مدیریت تا امور اداری را انجام بدهم که شامل برگزاری انتخابات هیئت‌های استانی که با سرپرستی اداره می‌شود و برگزاری اردو‌ها و مسابقات و تشکیل تیم‌های ملی هست. این کار را تا زمانی که هستم پیگیری خواهم کرد و برنامه ریزی می‌کنم تا زمانی که رئیس فدراسیون اسکیت مشخص شد تحویل رئیس بدهم و خداحافظی کنم.

بودجه مسابقات ناگویا برعهده کمیته ملی المپیک است

او درباره اینکه فدراسیون اسکیت از لحاظ بودجه مشکلی ندارد، گفت: بودجه مسابقات ناگویا برعهده کمیته ملی المپیک است که پیگیری کند. همچنین بعد از اینکه نفرات تیم ملی اسکیت مشخص شدند، تامین هزینه‌ها با کاروان بازی‌های آسیایی خواهد بود. بحث شرکت ما در مسابقات جهانی حتما به حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وابسته است.

محافظ های پیست اسکیت در حمله به ورزشگاه آزادی خسارت دیده اند

فضلی درباره اینکه خسارتی به فدراسیون اسکیت در حمله به اماکن ورزشی صورت گرفت، گفت: خسارت عمده‌ای نداشتیم و یک گزارش به وزارتخانه دادیم که در واقع محافظ‌های پیست ما بر اثر موج انفجار‌ها در نقاط مختلف استادیوم آزادی صورت گرفت آسیب‌هایی دیده اند و باید به سمت بازسازی شان برویم. خوشبختانه خسارت جانی نداشتیم، اما دوستان ما تمام دوران جنگ در فدراسیون حضور داشتند و برنامه ریزی کردیم. همچنین از زمانی که مجوز برای غیر حضوری کردن دوره‌های مربیگری دریافت کردیم، تئوری‌ها را از اواخر جنگ شروع کردیم و بعد از اینکه آتش بس شد، دوره‌های مربیگری و داوری خود را داریم برگزار می‌کنیم و هر روز درگیر آن هستیم.

دوره مدرسان اسکیت را در خرداد برگزار میکنیم

او خاطر نشان کرد: برنامه‌ای که داریم دوره مدرسان اسکیت است که تصمیم داریم این دوره را در خرداد ماه برگزار کنیم و از مربیانی که بالاترین سطح را در هر رشته‌ای دارند برای تدریس در دوره‌های عملی و تئوری استفاده می‌کنیم که در این دوره به روز رسانی شوند، چون ۴ سال است که دوره‌ای برای آنها برگزار نشده است و برنامه‌ای خواهیم داشت که با حضور اساتید تراز اول ایران این دوره آموزشی را برگزار کنیم که زمان این دوره را از طریق سایت فدراسیون اسکیت اعلام می‌کنیم تا ان شا الله مربیان ثبت نام کنند و این کار را انجام بدهیم تا به کیفیت مربیان هم بپردازیم.

کمپ‌های تیم‌ملی بحث نیمه‌تمام در فدراسیون اسکیت است

سرپرست فدراسیون اسکیت در پایان خاطر نشان کرد: یک کار نیمه تمام در فدراسیون اسکیت بحث خوابگاه و کمپ تیم‌های ملی و بخش اداری است، که این هم وابسته به تامین بودجه است و تنها باید مبله شود. اگر به زمان حضورم در فدراسیون اسکیت رسید و اعتبار مربوطه تامین شد، ان شا الله کمپ‌های تیم ملی کامل می‌شود و فدراسیون اسکیت می‌تواند خدمات لازم را به تیم‌های ملی بدهد.