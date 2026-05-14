باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر پیشکسوت فوتبال درباره حضور ش در مراسم بدرقه ملی پوشان کشورمان برای اعزام به جام جهانی اظهار کرد: این وظیفه ملی من بود که به همراه مردم غیور کشورمان یک بدرقه جانانه از ملی پوشان خود داشته باشیم که ان شا الله اردو و بازی تدارکاتی خوبی را در ترکیه بگذرانند و با هم از لحاظ تاکنیکی هماهنگ شوند. اگر شرایط دیپلماسی نهایی شد که تیم ملی به جام جهانی برود، ملی پوشان سرود جمهوری اسلامی ایران را فریاد بزنند . پرچم ایران همیشه بالاست و باید به جهانیان ثابت کنیم که همیشه ایران ابرقدرت هست و خواهد بود.

برزگر درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران از گروهش در جام جهانی صعود می کند،گفت: اردوی ترکیه باعث می شود که بازیکنان از لحاظ هماهنگی و تاکنیکی به هم نزدیک شوند و از این هیاهوها هم خارج می شوند. ما می خواهیم ملی پوشان تمرکز داشته باشند و مطمئن هستم که بازیکنان تیم ملی در جام جهانی گل می کارند و از گروه خود صعود می کنند.