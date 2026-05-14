باشگاه پرسپولیس قصد دارد که امتیاز یک تیم لیگ دسته دومی را برای پرورش استعداد‌ها خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که قرار بود که باشگاه پرسپولیس استعدادهای فوتبال را شناسایی کرده و  تیم«ب»  را تشکیل بدهد تا این استعدادها به تدریج به تیم بزرگسالان راه یابند، اما این موضوع با وجود هزینه ها و تبلیغات زیاد به  سرانجام نرسید.

البته اکنون شنیده می شود مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند که  امتیاز یک تیم لیگ دسته دوم را خریداری کنند تا استعدادهای فوتبالی را در این تیم به میدان بفرستند تا در آینده از این استعدادها در تیم بزرگسالان استفاده کنند.

باشگاه پرسپولیس با این اقدام می تواند استعدادهای فوتبالی را کشف کند و به پرورش این استعدادها بپردازد تا  آنها با کسب تجربه و عملکرد درخشان به تیم بزرگسالان ملحق شوند.

