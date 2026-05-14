باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با افزایش نیاز کشور به تامین پایدار برق و ضرورت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، نقش مهمی در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و جذب سرمایهگذاریهای جدید دارد.
در سالهای اخیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله نیروگاههای خورشیدی و بادی با هدف جبران ناترازی برق و تامین انرژی پاک با جدیت بیشتری دنبال شده و اکنون دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی، روند احداث این نیروگاهها را شتاب دهد.
۹ اردیبهشت عباس علیآبادی وزیر نیرو با اشاره به روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرده بود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، توسعه این بخش با جدیت پیگیری شد و نتیجه آن افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات بوده است.
او افزود: این میزان رشد به معنای افزایش ۳.۶ برابری ظرفیت نسبت به ابتدای دولت است و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور به حدود ۵ درصد رسیده و پیشبینی میشود این سهم تا اوج بار تابستان به ۷ درصد افزایش یابد؛ هدفگذاری ما برای اوج بار سال ۱۴۰۵ رساندن ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات است که در این مسیر باید حدود ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شود.
در همین رابطه محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو نیز با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای تجدیدپذیر کشور گفت: در حال حاضر ۹۱۴ سایت نیروگاهی در سراسر کشور در دست اجراست و امیدواریم به فضل الهی بتوانیم تا اوایل تیرماه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را به ۷۰۰۰ مگاوات برسانیم.
او ادامه داد: تمامی تلاشها با همکاری دولت، مجلس، مردم و فعالان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در حال انجام است تا روند توسعه این نیروگاهها با شتاب بیشتری دنبال شود؛ بخشی از این سرمایهگذاریها از سوی بخش خصوصی و بخشی نیز از طریق صندوق توسعه ملی انجام میشود.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر نقش سرمایهگذاران در توسعه برق پاک افزود: نیروگاههای احداثشده با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به متقاضیان و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد و این واگذاریها در چارچوب سازوکارهای قانونی انجام میشود تا زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
کارشناسان معتقدند افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، زمینه صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، کاهش هزینههای تولید برق و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور را فراهم کند.
بر اساس این گزارش، توسعه انرژیهای پاک در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران انرژی و آلودگی هوا شناخته میشود و کشور ما ایران نیز با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید و شرایط مناسب اقلیمی، از توان قابل توجهی برای گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر برخوردار است.