امسال با توجه به بارش‌های بهاری پیش بینی می‌شود ۲۰ هزار تن جو از مزارع شهرستان بشرویه برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - صدای کمباین‌ها از مزارع طلایی رنگ جو در بشرویه به گوش می‌رسد.

مزارعی که حاصل دست‌های پینه بسته کشاورزان این دیار است و حالا با ثمربخشی مطلوب لبخند رضایت را بر چهره آنان نشانده است.

یکی از کشاورزان بشرویه‌ای می‌گوید: بارندگی‌های اخیر سبب شده محصول خوبی امسال داشته باشیم.

او ادامه می‌دهد: از هر هکتار زیرکشت محصول بین ۸ تا ۹ تن جو برداشت می‌کنیم.

اغلب مزارع بشرویه زیر کشت ارقام ریحان و یوسف است؛ ارقامی سازگار با اقلیم منطقه و عملکرد مناسب.

آذری سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: شهرستان بشرویه با دارا بودن ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت جو به عنوان یکی از شهرستان‌های پیشرو در تولید جو در استان مطرح است.

او افزود: ۵۰ کمباین و ۲۰ دستگاه دروگر عملیات برداشت جو را در سطح شهرستان انجام می‌دهند.

پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۰ هزار تن جو از مزارع بشرویه برداشت شود.

