رئیس‌جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده، مورد استقبال «شی جین‌پینگ» همتای چینی خود قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده، مورد استقبال «شی جین‌پینگ» همتای چینی خود قرار گرفت.

دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در بیرون تالار بزرگ خلق در پکن با یکدیگر دست دادند. سپس رهبران دو کشور از مقامات همراه استقبال کردند و در کنار هم در مراسم رسمی استقبال حضور یافتند.

این نخستین دیدار رودرروی رهبران آمریکا و چین از ماه اکتبر تاکنون است و همچنین نخستین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکا به چین از زمان سفر ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود.

«مارکو روبیو» وزیر خارجه، «پیت هگست» وزیر جنگ و «ایلان ماسک» سرمایه‌گذار آمریکایی بخشی از هیات همراه ترامپ در این سفر هستند.

شی پس از مراسم استقبال از ترامپ در سخنانی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «امروز جهان نظاره‌گر دیدار ماست. آیا ما می‌توانیم به خاطر منافع ملت‌های‌مان و همچنین آینده بشریت، فردایی روشن‌تر در روابط دوجانبه‌مان رقم بزنیم؟»

رئیس‌جمهور چین در ادامه اظهار کرد: «من همیشه معتقد بوده‌ام که کشورهای‌مان منافع مشترک بیشتری نسبت به اختلافات دارند. موفقیت یکی، فرصتی برای دیگری است و یک رابطه باثبات دوجانبه به نفع جهان خواهد بود.»

وی ادامه داد: «چین و ایالات متحده هر دو از همکاری سود می‌برند و از تقابل زیان می‌کنند. ما باید شریک باشیم، نه رقیب. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا موفق شویم، با هم به شکوفایی برسیم و راه درست تعامل میان قدرت‌های بزرگ را در عصر جدید پیدا کنیم.»

ترامپ نیز در پاسخ به رئیس‌جمهور چین گفت: «شما رهبر بزرگی هستید. برخی‌ها دوست ندارند من این حرف را بزنم، اما این را می‌گویم، چون حقیقت دارد. من تنها حقیقت را می‌گویم.»

وی افزود: «مفتخرم که در حضور شما هستم. دوستی با شما مایه افتخار است و روابط میان چین و آمریکا قرار است بهتر از گذشته باشد.»

ترامپ همچنین عنوان کرد که شماری از برجسته‌ترین رهبران تجاری آمریکا نیز همراه او به پکن آمده‌اند تا همکاری‌ها و تجارت با چین را گسترش دهند.

وی در این رابطه گفت: «آن‌ها امروز اینجا هستند تا به شما و به چین ادای احترام کنند و مشتاق تجارت و انجام کسب‌وکار هستند. این همکاری از طرف ما کاملا متقابل خواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «من مشتاق گفت‌وگوهای‌مان هستم. کسانی هستند که می‌گویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد... که نمی‌توانند چیزی همانند این را به خاطر بیاورند. در آمریکا، مردم نمی‌توانند درباره مسئله دیگری (جز این) صحبت کنند.»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ترامپ و ایران
خبرهای مرتبط
رویترز: چین روابط راهبردى خود با ایران را به خواست آمریکا تغییر نخواهد داد
خطاب به ترامپ؛
رئیس‌جمهور چین: برخورد درست با مسئله تایوان به حفظ روابط دوجانبه کمک می‌کند
روبيو خواستار نقش فعال‌تر چين در موضوع ایران شد
نیویورک تایمز؛
تهران و حفظ قابلیت‌های موشکی
ادعاى روزنامه آمریکایی درباره مذاکرات تسلیحاتی چین و ایران
افشاى نامه ترامپ برای احتمال مرگ یا کشته‌شدنش به ونس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۵:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
,چرب زبانی شیطان برای فریب است پاچه خواری میکند چون دمش درتله گیرکرده حالارفته چین تافکری براش بکنه هم قاطی معامله بشه وبعدش شیطنت وناامنی بوجوداورد
۱۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
این یه جور داره رفتار میکنه انگار میزبانه
۱۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین نباید از دستاورد ایران به نفع خودش استفاده کند. اگر جنگ علیه ایران باعث نزدیک شدن چین و آمریکا بشه تضاد منافع برای ایران شکل خواهد گرفت
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم از دستمون در رفت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین‌المللی اینترنت بین‌المللی رو وصل کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینم از چین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ برای چین، چه دمی تکون میده. قابل توجه غربگراها
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ آدمی نیست که شریک و دوست چین باشد چینی‌ها باید هوشیار باشند و فریب نخورند
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۹:۳۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
استراتژی آمریکائیها همیشه با غارت و دزدی همراه بوده و به این کار تجارت میگویند.
به نظرم چین کشوری نیست که باج بده به آمریکا.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشور چین مطمئنا آمریکا و ایران را در عرصه هایی که بتواند بهره مند شود ، برای خود نگه می‌دارد....فعلا که از تنگه به راحتی عبور می‌کند. مشتری نفت است . ولی هزینه عبور از تنگه می‌دهد یا نه ؟؟؟
کشورما باید مثل مار گزیده ها با کشورهای دیگر بااحتیاط و هوشیاری در ارتباط باشد . نظم جدید تنگه وخلیج فارس برای همه کشورهایکسان است .
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
این یعنی سیاست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
هنوز احمق متوهم کوته فکر زیاد داریم که فکر می کنند چین طرف ماست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبه امریکا یک مدت چینم تحریم کرده بود و‌عوارض کالاهای چینیو رو خیلی زیاد کرده بود.حالا رفته سراغ چین لاشخور
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه بدبخته ایران که با دو تا کمونیست باید رفاقت کنه که هر دوشن هم دوست دشمنش هستن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقت کنید ترامپ وقتی در مقابل قدرت برگ چین قرار میگیرد مثل بچه آدم با ادبیات حساب شده صحبت میکند و چرندیات نمی گوید ،از همکاری حرف میزند و طرف مقابل را تهدید نمی کند
۳
۰
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ