دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که به پکن سفر کرده، مورد استقبال «شی جین‌پینگ» همتای چینی خود قرار گرفت.
دونالد ترامپ و شی جینپینگ در بیرون تالار بزرگ خلق در پکن با یکدیگر دست دادند. سپس رهبران دو کشور از مقامات همراه استقبال کردند و در کنار هم در مراسم رسمی استقبال حضور یافتند.
این نخستین دیدار رودرروی رهبران آمریکا و چین از ماه اکتبر تاکنون است و همچنین نخستین سفر یک رئیسجمهور آمریکا به چین از زمان سفر ترامپ به پکن در سال ۲۰۱۷ به شمار میرود.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه، «پیت هگست» وزیر جنگ و «ایلان ماسک» سرمایهگذار آمریکایی بخشی از هیات همراه ترامپ در این سفر هستند.
شی پس از مراسم استقبال از ترامپ در سخنانی خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: «امروز جهان نظارهگر دیدار ماست. آیا ما میتوانیم به خاطر منافع ملتهایمان و همچنین آینده بشریت، فردایی روشنتر در روابط دوجانبهمان رقم بزنیم؟»
رئیسجمهور چین در ادامه اظهار کرد: «من همیشه معتقد بودهام که کشورهایمان منافع مشترک بیشتری نسبت به اختلافات دارند. موفقیت یکی، فرصتی برای دیگری است و یک رابطه باثبات دوجانبه به نفع جهان خواهد بود.»
وی ادامه داد: «چین و ایالات متحده هر دو از همکاری سود میبرند و از تقابل زیان میکنند. ما باید شریک باشیم، نه رقیب. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا موفق شویم، با هم به شکوفایی برسیم و راه درست تعامل میان قدرتهای بزرگ را در عصر جدید پیدا کنیم.»
ترامپ نیز در پاسخ به رئیسجمهور چین گفت: «شما رهبر بزرگی هستید. برخیها دوست ندارند من این حرف را بزنم، اما این را میگویم، چون حقیقت دارد. من تنها حقیقت را میگویم.»
وی افزود: «مفتخرم که در حضور شما هستم. دوستی با شما مایه افتخار است و روابط میان چین و آمریکا قرار است بهتر از گذشته باشد.»
ترامپ همچنین عنوان کرد که شماری از برجستهترین رهبران تجاری آمریکا نیز همراه او به پکن آمدهاند تا همکاریها و تجارت با چین را گسترش دهند.
وی در این رابطه گفت: «آنها امروز اینجا هستند تا به شما و به چین ادای احترام کنند و مشتاق تجارت و انجام کسبوکار هستند. این همکاری از طرف ما کاملا متقابل خواهد بود.»
رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد: «من مشتاق گفتوگوهایمان هستم. کسانی هستند که میگویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد... که نمیتوانند چیزی همانند این را به خاطر بیاورند. در آمریکا، مردم نمیتوانند درباره مسئله دیگری (جز این) صحبت کنند.»