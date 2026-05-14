باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی شامگاه‌ چهارشنبه در ارتباط برخط با نشست هم‌اندیشی توسعه مهارت‌های دانش‌آموزی و تربیت نسل کارآفرین استان کرمان اظهار کرد: نظام آموزش مهارتی در دنیا از جمله نظام‌های آموزشی گران‌قیمت و اثرگذار است و یکی از خطاهای گذشته، تلاش برای ارزان‌سازی این نظام آموزشی بود.

وی با تأکید بر اهمیت فرآیندهای آموزشی افزود: در آموزش نباید تنها به خروجی توجه کرد، بلکه ورودی‌ها و فرآیندها نیز باید به‌درستی پایش شوند؛ چراکه بدون اصلاح این بخش‌ها، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه هنرستان‌ها در نظام آموزشی کشور گفت: بهبود وضعیت هنرستان‌ها در گرو اصلاح فضای کسب‌وکار و اقتصاد این حوزه است و باید از شاخص‌هایی همچون کاهش نرخ بیکاری، درآمد مناسب و ارتقای شأن اجتماعی برای معرفی صحیح آموزش‌های مهارتی استفاده شود.

مهاجرانی با بیان اینکه رویکرد جهانی نسبت به نیروی انسانی تغییر کرده است، اظهار کرد: در گذشته نیروی انسانی در اولویت آخر نظام‌های تولیدی قرار داشت، اما امروز سرمایه انسانی به مهم‌ترین اولویت سازمان‌ها و نظام‌های تولیدی تبدیل شده است.

وی نظام مهارتی را یکی از زیرنظام‌های مهم آموزشی کشور دانست و افزود: این نظام از آموزش و پرورش تا دانشگاه امتداد دارد، اما در برخی دوره‌ها به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، آموزش‌های مهارتی با چالش مواجه شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: اولویت یافتن مدرک‌گرایی در سال‌های گذشته موجب شد آموزش‌های مهارتی تحت‌الشعاع قرار گیرد و جامعه با پدیده مدرک‌زدگی روبه‌رو شود.

وی با اشاره به گستره آموزش‌های مهارتی تصریح کرد: این آموزش‌ها از کارگر ساده تا استادکار حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد و در بسیاری از کشورهای دنیا، ساختار منسجم‌تری در این حوزه وجود دارد.

مهاجرانی همچنین از تلاش‌های شورای عالی مهارت برای کاهش پراکندگی در حوزه مهارت‌آموزی خبر داد و گفت: این شورا در جلساتی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به دنبال تقویت پیوند میان آموزش‌های مهارتی، صنعت و اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر انتخاب رشته دانش‌آموزان افزود: افزایش درآمد در برخی مشاغل، استقبال دانش‌آموزان از رشته‌های مرتبط را نیز افزایش می‌دهد و این مسئله نشان‌دهنده تأثیر مستقیم اقتصاد بر نظام آموزشی است.

سخنگوی دولت بر ضرورت ارتباط میان قطب‌های صنعتی و نظام آموزش مهارتی تأکید کرد و گفت: ایجاد پیوند میان صنعت، هنرستان‌ها و مدارس می‌تواند نقش مهمی در ارتقای مهارت‌آموزی ایفا کند.

وی همچنین از پیگیری طرح کارگاه‌های سیار در برخی مناطق خبر داد و افزود: تقویت اتصال میان آموزش و صنعت، آثار مثبتی در توسعه مهارت‌های کاربردی خواهد داشت.

مهاجرانی‌ با اشاره به مفهوم حرفه‌ای بودن اظهار کرد: تربیت نیروی حرفه‌ای بر سه مؤلفه دانش، مهارت و رفتار استوار است و هنرستان‌ها باید به موضوع رفتار حرفه‌ای و شایستگی‌های فردی نیز توجه ویژه داشته باشند.