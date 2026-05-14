باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویسکرمی با اشاره به وضع مصرف بنزین در کشور، بیان کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲۸ میلیون لیتر در روز ثبت شده بود که نشاندهنده کاهش حدود ۳ درصدی مصرف بنزین است.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور در ماههای اخیر و تأثیر آن بر حوزه انرژی افزود: ضرورت دارد در سال ۱۴۰۵ توجه جدیتری به مدیریت مصرف سوخت شامل بنزین و سایر فرآوردههای نفتی ازجمله نفتگاز، نفت سفید، گاز مایع (الپیجی) و حتی نفت کوره نیز شود.
استفاده بهینه و متناسب با نیاز واقعی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف بهمعنای استفاده بهینه و متناسب با نیاز واقعی است، گفت: سوخت باید در بخشهایی که واقعاً نیاز است، استفاده شود و از مصرف غیرضروری جلوگیری شود.
ویسکرمی درباره راهکارهای مدیریت مصرف بنزین اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارها استفاده بیشتر از حملونقل عمومی است. در کلانشهرها، کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین و مدیریت ترددهای درونشهری میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین داشته باشد.
وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف سوخت گفت: اگر هر خانوار در کشور روزانه تنها یک لیتر مصرف بنزین خود را کاهش دهد، با در نظر گرفتن حدود ۲۰ میلیون خانوار، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین صرفهجویی میشود که عددی قابل توجه و اثرگذار است.
توزیع پایدار سوخت با همراهی بینظیر مردم
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به همراهی مردم در مقاطع حساس کشور تصریح کرد: در مقاطع مختلف ازجمله جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، همچنین جنگ تحمیلی سوم، هموطنان همکاری بسیار خوبی با مجموعه تأمین و توزیع سوخت کشور داشتند و با صبوری و همراهی خود به عرضه پایدار و بدون وقف بنزین کمک کردند.
وی با تأکید بر اینکه تأمین پایدار سوخت کشور، گفت: هماکنون نگرانی دراینباره وجود ندارد، اما در عین حال لازم است به مدیریت مصرف نیز توجه داشت تا از تحمیل هزینههای اضافی برای تأمین سوخت به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
سیانجی؛ جایگزین راهبردی در کاهش مصرف بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزایش استفاده از سوخت سیانجی نیز را یکی از ظرفیتهای مهم و مؤثر در کاهش مصرف بنزین عنوان و اظهار کرد: هماکنون بیش از ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سیانجی در سراسر کشور فعال و حدود ۴ میلیون خودروی دوگانهسوز نیز در ناوگان حملونقل کشور تردد میکنند که بخشی از آنها بهصورت کارخانهای و بخشی نیز بهصورت کارگاهی دوگانهسوز شدهاند.
ویسکرمی ادامه داد: ظرفیت عرضه روزانه سیانجی در کشور حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است، در حالی که هماکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب گاز سیانجی در روز مصرف میشود و ظرفیت جایگزینی حدود ۲۰ میلیون مترمکعب سیانجی، افزون بر مصرف فعلی به جای بنزین در کشور وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد با مصرف بیرویه، مصرف بنزین در کشور افزایش یابد، افزود: انتظار میرود خودروهای دوگانهسوز، بهویژه وانتبارها و تاکسیها، از ظرفیت سیانجی استفاده کنند، همچنین طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز نیز در حال اجراست که برخی خودروها بهصورت رایگان تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
کاهش یکونیم میلیارد لیتری مصرف نفتگاز در ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ادامه به تجربه مدیریت مصرف در بخش نفتگاز(گازوئیل) اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ با اجرای برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای مختلف غیرنیروگاهی ازجمله حملونقل، کشاورزی، صنعت، معدن و پروژههای عمرانی، مصرف نفتگاز نسبت به سال پیش از آن (سال ۱۴۰۳) بیش از یکونیم میلیارد لیتر کاهش یافت.
ویسکرمی با بیان اینکه این اقدام سبب شد سال گذشته واردات نفتگاز نداشته باشیم و در نتیجه حدود یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور بهدست آمد، تأکید کرد: تجربه موفق مدیریت مصرف در حوزه نفتگاز نشان میدهد که با اجرای برنامههای مشابه میتوان مصرف بنزین را نیز کنترل و از رشد غیرمتعارف آن با یاری تمامی هموطنان عزیز جلوگیری کرد.
وی استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی را نیز یکی از ابزارهای مهم مدیریت مصرف برشمرد و افزود: هموطنان هنگام مراجعه به جایگاهها تا حدامکان از کارت شخصی خود استفاده کنند و استفاده از کارت اضطراری جایگاهها را به حداقل برسانند، زیرا این اقدام به مدیریت بهتر مصرف سوخت کمک میکند.
ثبت روزانه ۳۰ هزار درخواست برای کارت سوخت
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین با بیان اینکه هماکنون روزانه حدود ۳۰ هزار درخواست برای دریافت کارت سوخت ثبت و زیرساختهای لازم برای تسریع فرآیند صدور این کارتها فراهم شده است، افزود: متقاضیان میتوانند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ یا از طریق سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir برای دریافت کارت سوخت ثبتنام کنند. در روش اینترنتی نیز امکان انتخاب دریافت کارت از طریق پست یا مراجعه حضوری به نواحی شرکت ملی پخش فراهم شده است.
به گفته وی، با توجه به افزایش تقاضا در ماههای اخیر، در برخی نواحی ازدحام ایجاد شده که برای رفع این مشکل برنامههایی ازجمله افزایش نیرو، افزایش تجهیزات و تجهیز نواحی بیشتر در سطح کشور به سامانه صدور کارت هوشمند سوخت در دستور کار قرار گرفته است، همچنین با تجهیز نواحی بیشتر و افزایش ظرفیت پاسخگویی، تلاش میشود روند صدور و تحویل کارتهای سوخت تسریع و خدماترسانی به متقاضیان با سرعت بیشتری انجام شود.
ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی گفت: کارت اضطراری جایگاهها فقط برای مواقع اضطراری و افرادی در نظر گرفته شده که یا کارت آنها مفقود و معیوب شده یا در فرآیند صدور قرار دارد.
ویسکرمی در پاسخ به برخی انتقادها درباره نحوه استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها تصریح کرد: از نام این کارتها نیز مشخص است که برای شرایط اضطراری تعریف شدهاند، اما برخی هموطنان با وجود در اختیار داشتن کارت شخصی، همچنان اصرار به استفاده از کارت اضطراری دارند.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید کارتهای سوخت با بیان اینکه در گذشته حداکثر ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت حدود ۱۵ هزار کارت بود، اما اکنون این ظرفیت به بیش از ۳۵ هزار کارت در روز رسیده است، افزود: با توجه به ثبت روزانه ۳۰ هزار درخواست، تلاش شده فرآیند صدور و تحویل کارتها با سرعت بیشتری انجام شود.
کاهش سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره برخی دغدغهها در مورد امکان چندباره سوختگیری با کارت اضطراری گفت: هدف مصوبه دوم آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، افزایش استفاده از کارت شخصی بود که این هدف نیز تا حد زیادی محقق شده است.
وی ادامه داد: پیش از اجرای این طرح، حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد سوختگیریها از طریق کارتهای اضطراری انجام میشد، اما اکنون این رقم به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته که نشان از افزایش استفاده از کارت شخصی دارد.
ویسکرمی در ادامه از برنامهریزی برای شناسهدار شدن تراکنشهای مربوط به کارتهای اضطراری خبر داد و گفت: در مرحله بعدی، تراکنشهای انجامشده با کارت اضطراری به نام مصرفکننده ثبت خواهد شد که این طرح بهصورت پایلوت در تهران و ابتدا در دو جایگاه اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این برنامه، اگر فردی با کارت اضطراری سوختگیری کند، اطلاعات تراکنش ثبت میشود و مشخص خواهد بود چه شخصی و برای چه خودرویی از کارت اضطراری استفاده کرده است، گفت: زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی این طرح در سامانه هوشمند سوخت آماده شده و اجرای آزمایشی آن بهزودی آغاز میشود تا از استفاده مکرر و خارج از ضابطه از کارتهای اضطراری، بهویژه در برخی مناطق مرزی جلوگیری شود.
منبع: شانا