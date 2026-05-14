باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن از پکن میخواهد تا از نفوذ خود برای کمک به حل بحران در غرب آسیا و تنگه هرمز استفاده كند.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه تلویحاً اذعان کرد که هدف اصلی از سفر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور و هیأت همراهش به چین، درخواست کمک از پکن برای پایان جنگ با ایران است.
روبیو در مصاحبه با شبکه «فاکسنیوز» حین پرواز به پکن، گفت که هیأت آمریکایی از چین میخواهد تا از نفوذ خود برای کمک به حل بحران در غرب آسیا و تنگه هرمز استفاده کند.
وی در اینباره مدعى شد: «ما امیدواریم که آنها را متقاعد کنیم که نقش فعالتری در وادار کردن ایران به عقبنشینی از آنچه در حال حاضر در خلیج فارس انجام میدهند، ایفا کنند».
پیش از این وبگاه خبری-تحلیلی «پالتیکو» گزارش داده بود که ترامپ در دیدار با «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، قصد دارد درباره موضوع ایران به او فشار بیاورد.