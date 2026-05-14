شی جین‌پینگ در دیدار با همتای آمریکایی خود در پکن در خصوص هرگونه تحرکات واشنگتن درباره تایوان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در پکن در خصوص هرگونه تحرکات واشنگتن در خصوص تایوان هشدار داد و گفت که هر اشتباه آمریکا می‌تواند به تقابل آمریکا و چین منجر شود.

رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ روز پنجشنبه در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پکن هشدار داد که برخورد نادرست با مسئله تایوان می‌تواند دو کشور را به تقابل و حتی درگیری بکشاند و وضعیت روابط چین و آمریکا را به‌طرز خطرناکی تضعیف کند.

طبق گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، شی جین‌پینگ هشدار داد در صورتی که با مسئله تایوان به‌صورتی نادرست برخورد شود، میان جمهوری خلق چین و ایالات متحده ممکن است درگیری رخ دهد که به وخامت شدید روابط بین دو کشور منجر خواهد شد. 

مذاکرات سران دو کشور روز پنجشنبه در تالار اجتماعات مردم در پکن در چارچوب سفر رسمی ترامپ به چین (۱۳–۱۵ مه) برگزار شد.

وی با تأکید بر این‌که «استقلال تایوان با صلح در تایوان سازگاری ندارد»، ادامه داد «برخورد درست با مسئله تایوان به حفظ روابط دوجانبه بین چین و ایالات متحده کمک می‌کند.»

پکن تایوان را جزئی لاینفک از جمهوری خلق چین می‌داند و پایبندی به «اصل چین واحد» را شرطی ضروری برای کشور‌هایی می‌داند که مایل به برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک با چین هستند.

فروش تسلیحات آمریکا به تایوان از دیرباز یکی از نقاط اصلی تنش در روابط واشنگتن و پکن بوده است. روابط رسمی بین دولت مرکزی چین و استان جزیره‌ای آن از سال ۱۹۴۹ قطع شده‌ است.

برچسب ها: رئیس‌جمهور چین ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
گشت و گذار در چين؛
ترامپ: چین زیباست/ ذوق زدگى روبیو توجه رسانه‌ها را جلب کرد
رویترز: چین روابط راهبردى خود با ایران را به خواست آمریکا تغییر نخواهد داد
ترامپ: روابط چین و آمریکا قرار است بهتر از گذشته باشد/ شى: ما بايد شريک باشيم نه رقيب
ادعاى روزنامه آمریکایی درباره مذاکرات تسلیحاتی چین و ایران
روبيو خواستار نقش فعال‌تر چين در موضوع ایران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ