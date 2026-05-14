باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در پکن در خصوص هرگونه تحرکات واشنگتن در خصوص تایوان هشدار داد و گفت که هر اشتباه آمریکا می‌تواند به تقابل آمریکا و چین منجر شود.

رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ روز پنجشنبه در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پکن هشدار داد که برخورد نادرست با مسئله تایوان می‌تواند دو کشور را به تقابل و حتی درگیری بکشاند و وضعیت روابط چین و آمریکا را به‌طرز خطرناکی تضعیف کند.

طبق گزارش خبرگزاری روسی ریانووستی، شی جین‌پینگ هشدار داد در صورتی که با مسئله تایوان به‌صورتی نادرست برخورد شود، میان جمهوری خلق چین و ایالات متحده ممکن است درگیری رخ دهد که به وخامت شدید روابط بین دو کشور منجر خواهد شد.

مذاکرات سران دو کشور روز پنجشنبه در تالار اجتماعات مردم در پکن در چارچوب سفر رسمی ترامپ به چین (۱۳–۱۵ مه) برگزار شد.

وی با تأکید بر این‌که «استقلال تایوان با صلح در تایوان سازگاری ندارد»، ادامه داد «برخورد درست با مسئله تایوان به حفظ روابط دوجانبه بین چین و ایالات متحده کمک می‌کند.»

پکن تایوان را جزئی لاینفک از جمهوری خلق چین می‌داند و پایبندی به «اصل چین واحد» را شرطی ضروری برای کشور‌هایی می‌داند که مایل به برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک با چین هستند.

فروش تسلیحات آمریکا به تایوان از دیرباز یکی از نقاط اصلی تنش در روابط واشنگتن و پکن بوده است. روابط رسمی بین دولت مرکزی چین و استان جزیره‌ای آن از سال ۱۹۴۹ قطع شده‌ است.