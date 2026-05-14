باشگاه خبرنگاران جوان - سردارسید موسی حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای این عملیات توسط پلیس امنیت اقتصادی استان، اظهار کرد: اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی مأموران نشان می‌داد مقادیری نایلون و مواد اولیه پتروشیمی در کارخانه‌ای واقع در شهرک صنعتی سمنان دپو شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی و کشف ۴۰ تن مواد اولیه پتروشیمی و نایلون در یکی از واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و اعلام کرد: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های لازم قضایی، مأموران پلیس با حضور در محل مورد نظر، بازرسی‌های تخصصی را آغاز کردند و موفق به کشف حجم قابل توجهی از این اقلام شدند.

حسینی بیان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد واحد مذکور علاوه بر نگهداری این کالاها، تخلفاتی در حوزه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیز داشته است.

وی با تأکید بر اینکه بررسی‌های انجام‌شده از وجود تخلفات اقتصادی در این کارخانه حکایت دارد، عنوان کرد: موضوع گران‌فروشی نیز در دستور رسیدگی قرار گرفته و پرونده متهم برای بررسی دقیق‌تر به دستگاه قضایی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان ارزش تقریبی کالا‌های کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان حدود ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اقلام توقیفی شامل مواد اولیه پتروشیمی و نایلون بوده که در این واحد نگهداری می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی، برخورد با اخلالگران حوزه تولید و توزیع کالا را با جدیت دنبال می‌کنند.

حسینی ادامه داد: قاچاق و احتکار کالا از جمله عواملی است که می‌تواند روند تولید داخلی را با مشکل مواجه کند و در نهایت زمینه تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری را فراهم سازد.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اقتصادی نیازمند همراهی و همکاری مردم با دستگاه‌های نظارتی و انتظامی است.

وی تصریح کرد: پلیس با هرگونه تخلف اقتصادی، قاچاق کالا و سوءاستفاده از بازار برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

حسینی یادآور شد: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک مرتبط با قاچاق، احتکار و تخلفات اقتصادی را از طریق راه‌های ارتباطی در اختیار پلیس قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان تأکید کرد: همکاری مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی نقش مهمی در سالم‌سازی بازار و حمایت از تولید داخلی دارد و پلیس نیز این گزارش‌ها را با حساسیت ویژه پیگیری می‌کند.

به گفته وی، رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و ابعاد مختلف آن توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

منبع: تسنیم