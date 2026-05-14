مدیرگروه مالی بانک مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن ناشی از تحولات سیاسی گفت: در حال حاضر با تسهیلات یک میلیارد تومانی امکان خرید ۱۰ متر مسکن وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی عسگری رئیس گروه مالی بانک مسکن با اشاره به نوسانات اخیر بازار مسکن در دو، سه ماه منتهی به عید، این تغییرات را «طبیعی» ندانست و نسبت به سوءاستفاده برخی جریانات از شرایط جنگی کشور برای ایجاد تلاطم در این بخش هشدار داد.

عسگری با بیان اینکه بازار مسکن از چند ماه قبل از عید دستخوش تغییراتی شده، اظهار داشت: «من این تغییرات را تغییرات طبیعی در افزایش قیمت مسکن نمی‌دانم؛ بلکه بخشی از آن را ناشی از تحولات مداخله‌گرایانه ناشی از جنگ در بازار مسکن می‌دانم. در شرایط طبیعی، شاید این اتفاق نمی‌افتاد.

وی افزود:به نظر من عده‌ای از شرایط جنگ سوءاستفاده‌هایی کردند و این بخش از اقتصاد را متلاطم نمودند. مقامات سیاسی و اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند و اجازه ندهند بازار از این تحولات سوءاستفاده کند.

رئیس گروه مالی مسکن با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها گفت: «به هر حال الان افزایشی در قیمت مسکن به وجود آمده و احتمالاً این روند، مخصوصاً در فصل تابستان، تشدید شود. اما امیدوارم مقامات اقتصادی و سیاسی هوشیارانه این موضوع را مدیریت کنند. متأسفانه به دلیل درگیری با مسائل جنگ، این بخش از دستمان در رفت و رها شد.

عسکری در پاسخ به این سؤال که بورس چه کمکی می‌تواند در این ماجرا داشته باشد، خاطرنشان کرد: «تسهیلات خرید مسکن آنقدر نیست که بگوییم تحرک خیلی خاصی ایجاد می‌کند. حداکثر تسهیلات خرید چند درصد از قیمت میانگین مسکن را پوشش می‌دهد. الان میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است، یعنی ۱ میلیارد تومان تسهیلات، تنها ۱۰ متر از خانه را پوشش می‌دهد.

وی درباره نقش بازار سرمایه توضیح داد: کاربردی شدن اوراق در بورس زمانی است که از طریق توکن‌سازی پروژه‌ها برای صندوق‌های مسکن یا فروش اوراق به فعالان این حوزه، تأمین مالی انجام شود. متأسفانه الان بورس در این حوزه عملاً تعطیل و خیلی فعال نیست.

رئیس گروه مالی مسکن در پایان با اشاره به بلاتکلیفی بازار سرمایه گفت: باید دید عکس‌العمل بورس در مقابل تحولات اخیر چه خواهد بود و ان‌شاءالله وقتی بازگشایی می‌شود. آن موقع می‌توانیم در این مورد تصمیم‌گیری کنیم.