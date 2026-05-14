مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تشکیل منطقه آزاد مشترک در نقطه مرزی ریمدان - گبد را گامی کلیدی برای دستیابی به افق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ۲ کشور برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سعید اربابی با تشریح ابعاد سفر راهبردی هیات تجاری سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان اظهار کرد: این هیأت تجاری با هدف عملیاتی‌سازی توافق رؤسای جمهور ۲ کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی، عازم پاکستان شد.

وی تأکید کرد: پیوندهای عمیق تاریخی، قومی و زبانی میان ایران و پاکستان همواره فراتر از مرزهای جغرافیایی بوده و امروز اراده هر دو طرف بر تبدیل این اشتراکات به فرصت‌های پایدار اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر را ارائه پیشنهاد رسمی برای ایجاد منطقه آزاد در نقطه مرزی «گبد» (نقطه مقابل ریمدان ایران) عنوان کرد و افزود: ما به طور رسمی از دولت پاکستان و به‌ویژه فعالان اقتصادی منطقه گوادر دعوت کردیم تا با سرمایه‌گذاری متقابل در این منطقه مشترک، زنجیره ارزش افزوده و مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور را تقویت کنند. این اقدام می‌تواند تحولی بزرگ در تجارت مرزی و رفاه ساکنان دو سوی مرز ایجاد کند.

تقویت کریدور دریایی و پیوند بنادر چابهار، گوادر و کراچی

وی در ادامه به نشست تخصصی با محمد جنید انور چودری، وزیر دریانوردی پاکستان اشاره کرد و گفت: در این دیدار که با حضور معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان و سرکنسول ایران در کراچی برگزار شد، بر هم‌افزایی میان بنادر چابهار، گوادر و کراچی توافق شد.

اربابی، فعال‌سازی خطوط منظم کشتیرانی باری، مسافری و برگزاری نشست‌های تخصصی میان مدیران مناطق آزاد چابهار و گوادر را از دیگر محورهای کلیدی این مذاکرات عنوان کرد که با هدف کاهش هزینه‌های لجستیک برای تجار دنبال می‌شود.

وی همچنین به برگزاری نشست گسترده با فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع کراچی اشاره کرد و افزود: در این نشست که با حضور بی‌سابقه بازرگانان دو کشور همراه بود، مذاکرات مستقیم (B۲B) برای رفع چالش‌های موجود انجام شد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، تسهیل صدور روادید تجاری، توسعه تجارت در حوزه‌های گاز، قیر و برنج و همچنین رفع تراکم ترافیکی در مرزهای زمینی را از مطالبات اصلی بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که مسئولان دو کشور باید با روان‌سازی مسیرهای گمرکی، راه را برای حضور قدرتمند تجار در بازارهای یکدیگر هموار کنند.

دعوت برای سفر هیأت اقتصادی پاکستان به چابهار

وی با قدردانی از حمایت‌های همیشگی دولت و ملت پاکستان، خاطرنشان کرد: ما به طور رسمی از هیأت‌های تجاری و اقتصادی پاکستان دعوت کردیم تا با سفر به چابهار و ریمدان، از زیرساخت‌های فراهم شده بازدید کنند.

اربابی بیان کرد: معتقدیم با تکیه بر برادری و همکاری‌های دوجانبه، دستیابی به سقف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری نه تنها یک هدف، بلکه یک واقعیت در دسترس برای هر دو کشور خواهد بود.

منبع: ایرنا