 در پی خالی شدن ذخایر موشکی آمريكا، پنتاگون برای تهیه بیش از ۱۰،۰۰۰ موشک کروز با شرکت‌های تسلیحاتی به توافق رسید.

باشگاه خبرنگاران جواندر پی خالی شدن ذخایر موشکی پنتاگون در نتیجه تجاوز اخیرش به ایران، وزارت جنگ آمریکا برای تهیه بیش از ۱۰،۰۰۰ موشک کروز کم‌هزینه طی ۳ سال از سال ۲۰۲۷ با شرکت‌های تسلیحاتی به توافق رسید.

 طبق بیانیه وزارت جنگ آمریکا، توافقات با Anduril، CoAspire، Leidos و Zone ۵ آغازگر برنامه جدید مهمات کانتینری کم‌هزینه (LCCMP) است.

نیوز آرمی در گزارش خود اعلام کرد، در این بیانیه آمده است که وزارت دفاع از ماه آینده خرید موشک‌های آزمایشی از این چهار شرکت را آغاز خواهد کرد و این توافق‌نامه‌ها شامل هزینه‌های ثابت مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: «در چارچوب این توافق‌نامه‌ها، چندین مورد از این فروشندگان جدید بدون سرمایه‌گذاری مستقیم وزارتخانه به مقیاس تولید خواهند رسید که نشان‌دهنده مدل جدیدی از مشارکت تجاری است که به سرعت، نوآوری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارج می‌نهد.»

 پس از اعلام پنتاگون، شرکت Anduril در بیانیه خود اعلام کرد که سهم این شرکت از توافق‌نامه‌های چارچوب، تهیه و تحویل حداقل ۱۰۰۰ گلوله Barracuda-۵۰۰ M پرتاب‌شده از سطح زمین را به مدت سه سال در سال پوشش می‌دهد و اولین بخش از تحویل‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۷ انجام خواهد شد.

Leidos همچنین امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت ۳۰۰۰ گلوله LCCM «اولیه» را که از موشک کروز کوچک AGM-۱۹۰ A این شرکت الگوبرداری شده‌اند، ارائه خواهد کرد، اما مهمات جدید «تقریباً دو برابر اندازه» هستند.

