باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه الهلال عربستان پیشنهادی بزرگ برای جذب روبرت لواندوفسکی، مهاجم بارسلونا ارائه کرده است؛ ستاره لهستانی که امروز جدایی خود از آبی‌اناری‌ها در پایان فصل را رسما اعلام کرد. سعودی‌ها برای این انتقال، قراردادی با دستمزد سالیانه ۹۰ میلیون یورو روی میز گذاشته‌اند.

لواندوفسکی که از تابستان ۲۰۲۲ به بارسلونا پیوست، زمانی تصمیم به ترک این باشگاه گرفت که متوجه شد مدیران بارسا به دنبال کاهش دقایق حضور او در زمین و همچنین کاهش دستمزدش هستند. برخی منابع عربی می‌گویند این مهاجم ۳۷ ساله پیشنهاد الهلال را به‌طور جدی بررسی می‌کند و احتمال پذیرش آن وجود دارد.

مهاجم لهستانی فصل جاری در ۴۳ مسابقه برای بارسلونا به میدان رفت و آمار ۱۸ گل و ۲ پاس گل را ثبت کرد. با وجود اینکه ارزش او در ترانسفرمارکت حدود ۸ میلیون یورو برآورد شده، الهلال حاضر است رقمی بیش از ۱۰ برابر این عدد را برای جذب او پرداخت کند.

لواندوفسکی در شرایطی بر سر دوراهی قرار گرفته که پیش‌تر از علاقه برخی باشگاه‌های اروپایی، از جمله پورتو، به جذب او نیز صحبت شده بود؛ اما در فوتبال اروپا خبری از چنین دستمزد‌های نجومی نیست. در صورت نهایی شدن این انتقال، حضور لواندوفسکی در کنار کریم بنزما و تقابل او با ستاره‌هایی، چون کریستیانو رونالدو می‌تواند جذابیت لیگ روشن را بیش از پیش افزایش دهد.