باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسنی، با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار کالا‌های اساسی اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تعداد ۳ انبار بزرگ که اقدام به احتکار کالا‌های اساسی شامل لوبیا چیتی و قرمز، انواع تایر خودرو و شمش آهن کرده بودند، شناسایی شد.

حسنی افزود: این شناسایی در نتیجه دریافت گزارش‌های مردمی، رصد و پایش هوشمند بازار با استفاده از سامانه‌های در اختیار و همچنین بازرسی‌های هدفمند صورت گرفت.

او با بیان اینکه حجم تخلفات کشف‌شده قابل توجه بوده است، تصریح کرد: در این بازرسی‌ها ۱۰۷ هزار کیلوگرم انواع لوبیا چیتی و قرمز، ۲۰۵ هزار کیلوگرم شمش آهن و یک‌هزار و ۷۰۰ حلقه لاستیک سواری کشف شد که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۳۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندکان صمت فارس ادامه داد: این کالا‌ها به‌عنوان احتکار، جهت رسیدگی قانونی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسنی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در نظم بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی لازم صورت گیرد.

منبع: صمت فارس