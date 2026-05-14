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چگونه پیام واقعی را از جعلی تشخیص دهیم؟ + فیلم 

کارشناس تلفن همراه و فناوری اطلاعات در خصوص پیامک جعلی توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حبیبی تمیجانی کارشناس تلفن همراه و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه سلام تهران در مورد تشخیص پیامک جعلی نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

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