دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز در یکی از شهرهای کهگیلویه وبویراحمد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید وحید موسویان دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد عصر روز چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه از بازداشت مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز خبر داد و گفت: در این موسسه مالی در دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه ۱۳ هزار مالباخته و شاکی شناسایی شده است.

وی افزود: متهم در نهم اردیبهشت‌ماه با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

وی بیان کرد: این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده، که با پیگیری‌های انجام شده از سال ۱۴۰۲ بدون تمدید یا اخذ مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه داد.

موسویان تصریح کرد: با دستور مقام قضایی حساب‌های خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابجایی غیرشفاف منابع مسدود شد و حساب‌های ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال است.

موسویان با اعلام تشکیل پرونده کیفری در هفتم بهمن‌ماه سال گذشته تصریح کرد: بر اساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، مانده اصل سپرده‌ها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده و سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شد که بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد.

موسویان افزود: تمامی اموال و دارایی‌های شناسایی‌شده تا تعیین تکلیف نهایی توقیف خواهد بود و جلساتی با حضور پلیس اقتصادی و کارشناسان برای ساماندهی صندوق و بررسی راهکار‌های پرداخت حقوق سپرده‌گذاران برگزار شده است.