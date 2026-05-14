مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۵۰۰ مورد مشاوره حقوقی و بیش از ۸۰ پرونده معاضدتی برای مددجویان ثبت و پیگیری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در آیین تجلیل از وکلای نیکوکار با اشاره به نقش مؤثر وکلا در حمایت از خانواده‌های نیازمند و مددجویان اظهار کرد: در استان تهران، ۱۲ دفتر معاونت حقوقی فعال است که در ساختمان اداره شرق و همچنین سایر ادارات شهرستان‌ها خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی به جامعه هدف ارائه می‌شود. در حال حاضر نیز بیش از ۶۳ وکیل به‌صورت فعال با کمیته امداد استان تهران همکاری دارند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰۰ مورد مشاوره حقوقی در سامانه این نهاد ثبت شده است، افزود: علاوه بر این، بیش از ۸۰ پرونده حقوقی نیز از سوی وکلای همراه و نیکوکار پذیرفته و پیگیری شده است که این آمار نشان‌دهنده حجم بالای خدمات ارزشمند حقوقی به مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با قدردانی از تلاش‌های پیشین همکاران و مسئولان این حوزه، تأکید کرد: وکلا نه‌تنها در ارائه مشاوره حقوقی، بلکه در همراهی مستمر با مددجویان و حتی حمایت‌های مالی ماهانه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند؛ اقدامی که شاید کمتر از سوی خود آنان بیان شود، اما وظیفه ماست که این خدمات را به‌درستی منعکس کنیم.

طاهری جبلی با اشاره به نقش جامعه وکلا در طرح اکرام ایتام نیز تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حامیان این طرح از میان وکلای فرهیخته کشور هستند و این موضوع نشان می‌دهد که جامعه وکلا همواره در کنار محرومان و نیازمندان بوده و هستند.

وی در ادامه با اشاره به زمان برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: این برنامه قرار بود در اسفندماه سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور با تأخیر برگزار شد و خوشبختانه امروز در اولین فرصت مناسب، شاهد برگزاری این جلسه ارزشمند هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان ضمن خیرمقدم مجدد به حاضران و قدردانی از حضور وکلای نیکوکار، بر تداوم همکاری‌های حقوقی و حمایتی با این نهاد تأکید کرد و گفت: کمیته امداد استان تهران همواره قدردان همراهی و حمایت وکلایی است که در عمل، یاور محرومان و پشتیبان عدالت هستند.

برچسب ها: کمیته امداد ، وکلا
خبرهای مرتبط
اشتغال پایدار برای بیش از ۱۷۰۰ خانواده تهرانی با حمایت کمیته امداد از مشاغل خانگی
واریز مستمری اردیبهشت‌ماه مددجویان کمیته امداد با ارقام جدید
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر