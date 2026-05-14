باشگاه خبرنگاران جوان- دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از امروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت) در پونتیاناک اندونزی آغاز شد و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

در نخستین روز مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که به صورت حذفی برگزار می‌شود، دو دیدار انجام شد و تیم‌های جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس و هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی موفق به شکست حریفان خود شدند تا به مرحله نیمه‌نهایی صعود کنند.

نتایج کامل دیدار‌های روز نخست به قرار زیر است:

جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس ۳ – زاییک والیبال کلاب قزاقستان یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱)

الریان قطر یک – هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۲۵)

بدین ترتیب نمایندگان قطر و قزاقستان با پذیرش شکست برابر حریفان از دور مسابقات کنار رفتند.

تیم فولاد سیرجان از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه فردا (پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت) به وقت تهران در نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف جاکارتا گاردایایا از کشور میزبان (اندونزی) می‌رود. در دیگر دیدار روز دوم نیز تیم‌های جی تکت استینگ آئیچی و من کورات به مصاف یکدیگر می‌روند.