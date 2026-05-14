باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی در جلسه قرارگاه استانی حوزه اقتصادی در بانه، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت، معدن، تجارت و بازار این شهرستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۳ واحد صنعتی در بانه فعالیت دارند که برای حدود ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در این واحد‌ها به حدود ۱۲ همت رسیده است.

وی افزود: همچنین ۱۸۰ طرح صنعتی دارای مجوز با ظرفیت اشتغال‌زایی سه هزار و ۶۸۰ نفر در شهرستان وجود دارد و ۲۱ طرح توسعه‌ای نیز در دست اجراست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی بانه گفت: از مجموع ۷۳ واحد صنعتی، ۳۱ واحد فعال، ۱۷ واحد نیمه‌فعال هستند.

خلیقی، صنایع لوازم خانگی، روشنایی و صنایع الکترونیک را مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعتی بانه دانست و ادامه داد: در حوزه صنایع روشنایی، ۱۰ واحد تولیدی فعال و ۲ طرح صنعتی در حال اجرا وجود دارد و در بخش تولید لوازم خانگی و صنایع الکترونیکی نیز ۲۳ واحد فعال و هشت طرح در حال راه‌اندازی فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: بانه امروز به یکی از مراکز مهم تولید لوازم خانگی کوچک کشور تبدیل شده و اگر زمین صنعتی مورد نیاز سرمایه‌گذاران تامین شود، ظرفیت توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

مدیرکل صمت کردستان همچنین به خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در مجموع چند واحد صنعتی و صنفی شهرستان از این شرایط آسیب دیدند که میزان خسارت وارده به واحد‌های صنعتی حدود ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

خلیقی افزود: واحد‌هایی همچون «باران تجارت بوریا»، «ندا ارتباط آسیا»، «حامی ارتباط الوند»، «نوران غرب»، «آلمان الکتریک» و «تجارت ایرانیان» از جمله واحد‌های متاثر از این شرایط بوده‌اند که پیگیری لازم برای جبران خسارت آنها از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی بانه اظهار کرد: تنها بازارچه مشترک رسمی مرزی فعال استان کردستان در بانه قرار دارد و این شهرستان نقش مهمی در تجارت مرزی استان ایفا می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در حوزه تجارت رسمی نیز ۴۰۷ دارنده کارت بازرگانی در بانه فعالیت دارند که ۳۷ مورد آن حقوقی است و چهار تعاونی مرزنشین نیز در شهرستان فعال هستند.

خلیقی با بیان اینکه جمعیت مشمول فعالیت‌های مرزنشینی در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز بیش از ۸۷ هزار نفر است، گفت: در حوزه کولبری نیز سهم شهرستان بانه از افزایش جمعیت بازارچه‌های موقت غیررسمی استان، ۲۰ هزار و ۱۴۸ نفر تعیین شده است.