همزمان با تمرکز سرمایه‌گذاران بر دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین قیمت نفت افزایش یافت.

به نقل از خبرگزاری رویترز، تمرکز بازار جهانی به دیدار «شی جین پینگ» و «دونالد ترامپ» روسای جمهوری چین و آمریکا معطوف شده و سرمایه‌گذاران منتظرند تا ببینند آیا این دیدار نتیجه مثبتی در مورد موضوع اختلال در تنگه هرمز خواهد داشت.

قیمت آتی نفت برنت با ۲۶ سنت معادل ۰.۲۵ درصد افزایش، به ۱۰۵ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۲ درصد افزایش، به ۱۰۱ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص بازار نفت در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافته بودند، زیرا سرمایه‌گذاران نگران افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا به دلیل افزایش قیمت سوخت و تشدید فشار‌های تورمی بودند. معاملات آتی نفت خام برنت بیش از ۲ دلار در هر بشکه و معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بیش از یک دلار کاهش داشتند.

ترامپ روز پنجشنبه پیش از مذاکرات با شی جین پینگ، در تالار بزرگ خلق پکن مورد استقبال قرار گرفت.

تحلیلگران شرکت مالی آی‌ان‌جی (ING) روز پنجشنبه در یادداشتی عنوان کردند: «قیمت نفت در حالت انتظار است» و افزودند که بازار ممکن است بیش از حد به مذاکرات آمریکا و چین امیدوار باشد.

به نوشته رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی دیروز چهارشنبه اعلام کرد که عرضه جهانی نفت امسال از کل تقاضا کمتر خواهد بود، زیرا جنگ تولید نفت خاورمیانه را به شدت مختل کرده و ذخایر را با سرعت بی‌سابقه‌ای کاهش می‌دهد. این گزارش، چشم‌انداز قبلی خود مبنی بر مازاد عرضه را تغییر داد.

