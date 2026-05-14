همزمان با هفته جمعیت (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت)، پویش ملی «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده» آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری پویش «جان ایران»، در حالی که بسیاری از کشور‌های جهان سال‌هاست با معضل پیری جمعیت و کاهش نسل‌آوری دست و پنجه نرم می‌کنند، ایران نیز در آستانه عبور از نقطه بحرانی قرار دارد. هشدار جمعیت‌شناسان حاکی از آن است که اگر هر ایرانی امروز احساس خطر نکند، فردا نه تنها اقتصاد و امنیت، بلکه هویت و پویایی ملی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

«جان ایران»؛ جبهه جدید مجاهدت ملی

پویش «جان ایران» تلاش دارد روایت تازه‌ای از فرزندآوری ارائه دهد: همان گونه که ایرانیان در طول تاریخ در جبهه‌های جنگ، مقاومت، علم و سازندگی از جان خود گذشتند و پای ایران ایستادند، امروز نیز «فرزندآوری» یک اقدام ملی محسوب می‌شود.

شعار این پویش یعنی «به ایران جان بده» دقیقاً بر همین معنا تأکید دارد؛ هر نوزادی که به دنیا می‌آید، یک «جان تازه» به کالبد ایران می‌دمد و این سرزمین را جوان، پویا و قدرتمند نگه می‌دارد.

تبدیل مسئله جمعیت به دغدغه عمومی

هدف پویش «جان من» تبدیل مسئله «جمعیت» از یک بحث کارشناسی به یک دغدغه زنده و همگانی است. به همین دلیل از تمام اقشار جامعه اعم مادران و پدران، نخبگان، پزشکان، روانشناسان، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای دعوت شده است تا به این پویش بپیوندند.

همانطور که این روز شاهدیم هر ایرانی در سخت‌ترین شرایط پای کشورش ایستاده است، امروز نیز باید آگاه بود که برای آینده ایران، فرزندآوری یک افتخار ملی است. پس به ایران جان بدهیم تا ایران سربلند بماند.

پویش «جان ایران» گامی در مسیر «ایران مقتدر و جوان» است و از تمام کارشناسان، پژوهشگران، متخصصان و عموم مردم دعوت می‌شود با پیوستن به این پویش، در نجات آینده جمعیتی کشور سهیم شوند.

برچسب ها: فرزند آوری ، جمعیت
