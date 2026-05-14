باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: در شبانه‌روز گذشته شهر‌های گلوگاه و ساری با ثبت دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند و صبح امروز نیز بلده با کمینه دمای ۵ درجه بالای صفر خنک‌ترین نقطه مازندران گزارش شد.

او افزود: بررسی وضعیت جوی نشان می‌دهد که امروز و فردا هوای استان در اغلب مناطق به ویژه در نواحی پایین‌دست پایدار است. البته در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر در آسمان مشاهده می‌شود و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.

تاکامی درباره زمان تغییرات جوی، گفت: از روز شنبه ناپایداری‌ها از سمت نواحی غربی استان آغاز می‌شود و در ابتدا ساکنان غرب استان شاهد وزش باد، افزایش ابر و بارندگی خواهند بود و این وضعیت به تدریج تا ساعات بعد از ظهر به مناطق مرکزی و شرقی نیز کشیده می‌شود.

او افزود: از عصر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، بارندگی، وزش باد و کاهش دما در تمامی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

تاکامی ادامه داد: این سامانه بارشی تا روز دوشنبه در منطقه فعال است، اما از شدت آن کاسته شده و بارش‌ها به صورت پراکنده‌تر ادامه می‌یابد.

او افزود:وضعیت دریای خزر نیز برای امروز با موج کوتاه همراه است و برای انجام فعالیت‌های دریایی و صیادی مناسب ارزیابی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران