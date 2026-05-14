باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمود صانعی امروز در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته زرقان برگزار شد، با تشریح عملکرد پنج‌ساله مدیریت شهری گفت: تلاش کردیم با پرهیز از نگاه مقطعی و ساعتی، در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی اقدامات ماندگاری برای شهر و شهروندان انجام دهیم و رضایتمندی نسبی مردم شریف و نجیب ضرغام را فراهم کنیم.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شهرداری افزود: ساختمان اداری شهرداری که حدود ۳۰ سال پیش احداث شده بود و با وجود افزایش جمعیت شهر تغییری در آن ایجاد نشده بود، توسعه یافت تا خدمات‌رسانی به شهروندان تسهیل شود. همچنین ساختمان موتوری شهرداری راه‌اندازی و برخی اماکن فرسوده متعلق به شهرداری از جمله استخر شهرداری بازسازی شدند.

صانعی از تکمیل فرهنگسرای سرو، توسعه ناوگان موتوری شهرداری و اضافه شدن ۱۱ خودروی سبک و سنگین به ناوگان شهری خبر داد و گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته از جمله پمپ‌بنزین، سینما و پارک کوهپایه تعیین تکلیف شدند و هم‌اکنون پمپ‌بنزین و سینما حدود سه سال است که در حال بهره‌برداری هستند.

شهردار زرقان با اشاره به پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری اظهار داشت: در حوزه روشنایی معابر با همکاری اداره برق تحولی جدی ایجاد شد و سه بلوار اصلی شهر و بوستان‌ها به سیستم روشنایی مناسب مجهز شدند. همچنین در حوزه فضای سبز، نقاط رهاشده و آسیب‌زا ساماندهی و پارک‌های محله‌ای در مناطق مختلف از جمله دودج، شهریار و نرگس ۸ توسعه یافت.

او ادامه داد: در حوزه زیباسازی شهری، اجرای دیوارنگاره‌ها، کافه کتاب، المان‌های شهری و مجسمه سردار حیدر انجام شد و طی چهار سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت و زیرسازی در سطح شهر اجرا شد.

صانعی با اشاره به پروژه‌های دفع آب‌های سطحی گفت: مشکلات قدیمی آبگرفتگی در محلات دودج و شهریار تا حد زیادی برطرف شده و پروژه بافت تاریخی شهر نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

او همچنین از ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی انقلاب و توسعه پیاده‌راه‌های شهری با هدف گسترش ورزش همگانی خبر داد و افزود: بلوار شهید بخشنده پس از حدود ۳۰ سال مورد بازسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی و روشنایی قرار گرفت.

شهردار زرقان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: طرح تفصیلی شهر تدوین شد و با توجه به محدودیت توسعه کالبدی شهر به دلیل قرار گرفتن میان رشته‌کوه‌ها، ضوابط طبقات ساختمانی بازنگری و اصلاح شد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ هویت تاریخی شهر افزود: با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی، بافت تاریخی شهر از بافت فرسوده تفکیک و مقدمات ثبت آن فراهم شد. همچنین خانه‌ای تاریخی متعلق به دوره زندیه که به سردار حیدر ضرغامی منسوب است، مرمت شده و به‌زودی به موزه مردم‌شناسی تبدیل خواهد شد.

صانعی در ادامه از راه‌اندازی زیرساخت‌های شهرداری الکترونیک و صدور کارت شهروندی خبر داد و گفت: شهروندان با استفاده از این کارت می‌توانند از خدمات رفاهی و تفریحی شهرداری با تخفیف بهره‌مند شوند.

او درباره وضعیت درآمدی شهرداری نیز اظهار داشت: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ میلیارد تومان بود، اما سال گذشته میزان جذب درآمد به حدود ۳۲۰ میلیارد تومان رسید. با وجود کاهش سهم عوارض آلایندگی، شهرداری با تعریف منابع درآمدی جدید و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانست روند توسعه را حفظ کند.

شهردار زرقان همچنین از انعقاد دو قرارداد مشارکت بخش خصوصی در حوزه مجتمع پزشکی، تجاری و تفریحی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در سال‌های آینده به منابع درآمدی پایدار شهرداری تبدیل خواهند شد.

او با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرکز کاهش آسیب‌های اجتماعی، برگزاری جشن‌ها، کنسرت‌ها، یادواره شهدای محلات و حمایت از برنامه‌های مذهبی از جمله اقدامات شاخص این دوره بوده است.

صانعی با اشاره به اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی در سطح شهر گفت: امروز تقریباً در هر محله شهر یک اقدام عمرانی در حال انجام است و شهر به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است. البته در گزارش عملکرد ارائه‌شده تنها بخشی از پروژه‌های شاخص چهار سال اخیر منعکس شده و بسیاری از طرح‌های اجراشده یا در حال اجرا در این گزارش نیامده است.

او با بیان اینکه پروژه «پارک کوهپایه» از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهرداری به شمار می‌رود، افزود: این پروژه از طرح‌های بزرگ و هزینه‌بر شهری است که اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما برای تکمیل آن نیاز به تأمین منابع مالی جدید وجود دارد.

صانعی در ادامه با اشاره به شرایط مالی شهرداری اظهار داشت: در چهار سال گذشته تلاش کردیم بخش زیادی از مطالبات و درخواست‌های شهروندان را اجرایی کنیم، اما ممکن است امسال به دلیل تنگنا‌های مالی نتوانیم مانند سال‌های گذشته پاسخگوی همه مطالبات عمرانی مردم باشیم؛ به‌ویژه در حوزه آسفالت که هزینه‌های آن به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

او گفت: آسفالت به نوعی به یک خدمت «لاکچری» تبدیل شده و هزینه تمام‌شده آن نسبت به گذشته چندین برابر شده است. با این حال طی چهار سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع آسفالت در شهر اجرا شد که یک نهضت عمرانی قابل توجه بود، اما با شرایط فعلی بعید است بتوانیم امسال همان حجم خدمات را تکرار کنیم.

شهردار زرقان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری اشاره کرد و افزود: اکنون سه پروژه مهم سرمایه‌گذاری در دست اجرا داریم که دو پروژه آن با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.

او درباره مجتمع تجاری ـ تفریحی روبه‌روی کاروانسرای تاریخی زکی‌خان گفت: این پروژه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد. شهرداری در این پروژه ۴۱ درصد سهم مشارکت دارد و این مجموعه می‌تواند در آینده به یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری تبدیل شود.

صانعی همچنین از اجرای پروژه مجتمع تجاری ـ پزشکی خبر داد و بیان کرد: با توجه به نبود مجتمع پزشکی متمرکز در شهر و استقرار پراکنده پزشکان، به‌ویژه در محدوده موسوم به «کوچه پزشکان» که مشکلات ترافیکی و شهری فراوانی ایجاد کرده، اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت. در کنار بخش پزشکی، کاربری تجاری مرتبط نیز تعریف شده تا پروژه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

او افزود: عملیات اجرایی این مجتمع حدود پنج تا شش ماه پیش آغاز شده و با توجه به وسعت پروژه، پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار سال زمان برای تکمیل و بهره‌برداری آن نیاز باشد.

شهردار زرقاک در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری‌ها پس از شرایط جنگ و رکود اقتصادی اظهار داشت: درآمد شهرداری‌ها عمدتاً از سه محل عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده و عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شود که هر سه منبع با کاهش جدی مواجه شده‌اند.

صانعی توضیح داد: حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بودجه شهرداری از محل عوارض آلایندگی پالایشگاه شیراز تأمین می‌شد. همچنین درآمد‌های ناشی از ارزش افزوده نیز به وضعیت اقتصادی و فعالیت صنایع وابسته است و با کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها و تعطیلی برخی واحدها، این درآمد‌ها به شدت افت کرده است.

او ادامه داد: در حوزه ساخت‌وساز نیز رکود سنگین بازار مسکن موجب کاهش جدی درآمد‌های شهرداری شده و همین موضوع شرایط دشواری را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.

صانعی خطاب به شهروندان گفت: مردم باید شرایط ویژه اقتصادی شهرداری را درک کنند. شاید نتوانیم مانند گذشته خدمات عمرانی گسترده ارائه دهیم، اما تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات باقی‌مانده شهرداری را به سرانجام برسانیم و حقوق مردم را نادیده نگیریم.

تهیه نقشه جامع پدافندی شهر زرقان

او درباره اقدامات پدافندی شهر نیز گفت: تهیه نقشه جامع پدافندی برای شهر ضروری است و این موضوع تنها بر عهده شهرداری نیست و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.

صانعی افزود: حوادث سال‌های گذشته ضرورت این موضوع را برای ما روشن کرده است؛ از جمله نشتی مواد شیمیایی یکی از صنایع پیرامونی شهر در دو سال گذشته که نشان داد با توجه به استقرار صنایع مختلف در اطراف شهر، باید زیرساخت‌ها و برنامه‌های پدافندی به صورت جدی تدوین شود.

او خاطرنشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی اخیر نیز نگرانی‌هایی وجود داشت که خوشبختانه تاکنون مشکلی ایجاد نشده، اما انتظار داریم مسئولان استانی در تهیه و اجرای نقشه جامع پدافندی شهر نقش فعال‌تری ایفا کنند.

رسانه‌ها مسئله آلایندگی صنایع را پیگیری کنند

قاسم جمالی، رئیس شورای شهر زرقان هم با اشاره به برگزاری هشتاد و هفتمین سال تأسیس شهرداری این شهر گفت: زرقان از جمله شهر‌هایی است که سابقه طولانی در مدیریت شهری دارد و بخش زیادی از ساختار، نظم و توسعه امروز شهر حاصل تلاش چندین دهه مجموعه شهرداری و مدیران گذشته است.

او با بیان اینکه برنامه‌های هفته زرقان با هدف افزایش نشاط و تاب‌آوری اجتماعی برگزار می‌شود، افزود: در دوره ششم شورای اسلامی شهر تلاش شد ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی زرقان بیش از گذشته معرفی شود و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و موسیقی با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و محلی در همین راستا بوده است.

جمالی با اشاره به پیشینه فرهنگی و رسانه‌ای زرقان اظهار داشت: نخستین روزنامه شهر در سال ۱۳۳۱ با عنوان «انتقام» توسط مرحوم شیخ محمدحسن ناصر معدلی منتشر شد که نشان‌دهنده سابقه فرهنگی و رسانه‌ای این شهر است. همچنین زرقان در حوزه هنر‌های نمایشی، تعزیه، صنایع‌دستی و آیین‌های مذهبی نیز دارای پیشینه‌ای غنی و شناخته‌شده است.

رئیس شورای شهر زرقان ادامه داد: آیین «خیمه‌های برافراشته حسینی» به عنوان یکی از میراث فرهنگی شهر ثبت ملی شده و هر ساله با حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان برگزار می‌شود که نشان‌دهنده هویت مذهبی و فرهنگی این منطقه است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در پیگیری مسائل شهری گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از واگذاری فرودگاه زرقان داشتند و این مطالبه‌گری موجب شد یکی از ظرفیت‌های مهم شهر حفظ شود.

جمالی با اشاره به مسئله آلایندگی صنایع پیرامونی شهر تأکید کرد: زرقان سال‌هاست با معضل آلایندگی مواجه است و انتظار داریم رسانه‌ها با نگاه تحلیلی و مستند، موضوع را پیگیری کنند. فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند آلایندگی را به صفر برساند و مردم حق دارند از عوارض و منافع ناشی از فعالیت صنایع بهره‌مند شوند.

او همچنین به موضوع کارخانه کاشی حافظ اشاره کرد و گفت: بر اساس آرای قانونی، سنگ‌شکن این کارخانه باید جابه‌جا شود، اما این موضوع همچنان اجرایی نشده و نیازمند پیگیری جدی مسئولان و حمایت رسانه‌هاست.

رئیس شورای شهر زرقان درباره نهضت ملی مسکن نیز اظهار داشت: جانمایی اولیه این پروژه در مجاورت پالایشگاه با انتقاد‌های جدی همراه بود و پس از پیگیری‌های انجام شده، موضوع جابه‌جایی آن در دستور کار قرار گرفت. مردم نباید هزینه بی‌برنامگی‌ها و تأخیر‌ها را پرداخت کنند.

او در ادامه با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی شهر گفت: بازطراحی پارک کوهپایه، اصلاح پل خروجی زرقان و اجرای طرح‌های مختلف شهری از جمله اقداماتی بوده که با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شده است.

جمالی همچنین از حمایت شورای شهر و شهرداری از برنامه‌های فرهنگی، چاپ کتاب‌های مرتبط با شهدا و فرهنگ بومی، برگزاری شب‌های شعر، یادواره شهدا، اعزام راهیان نور و تجلیل از چهره‌های علمی و فرهنگی شهر خبر داد و افزود: تلاش کردیم در کنار توجه به هویت تاریخی شهر، از مفاخر علمی و فرهنگی معاصر نیز تجلیل شود.