باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های شنای مسافت کوتاه (۲۵ متر) که در مسقط عمان برگزار شد، امیر مطاعی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه به رقابت با حریفان پرداخت. وی موفق شد با ثبت زمان ۲:۰۹.۹۸، زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرده و به مقام قهرمانی دست یابد.

مطاعی با ثبت این زمان، رکورد ملی این ماده را که پیش از این با حد نصاب ۲:۱۰.۷۲ بود، به میزان ۷۴ صدم ثانیه ارتقا داد.

این شناگر ملی‌پوش ایران، تمرینات خود را زیر نظر محمد دلجو، مربی ایرانی و عضو اسبق تیم ملی شنا که در حال حاضر در عمان مشغول به فعالیت است، دنبال می‌کند.