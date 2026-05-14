امیر مطاعی در مسابقات شنای مسافت کوتاه عمان، ضمن کسب مدال طلا، موفق شد رکورد ملی ماده ۲۰۰ متر قورباغه ایران را پس از ۱۰ سال جابه‌جا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های شنای مسافت کوتاه (۲۵ متر) که در مسقط عمان برگزار شد، امیر مطاعی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه به رقابت با حریفان پرداخت. وی موفق شد با ثبت زمان ۲:۰۹.۹۸، زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرده و به مقام قهرمانی دست یابد.

مطاعی با ثبت این زمان، رکورد ملی این ماده را که پیش از این با حد نصاب ۲:۱۰.۷۲ بود، به میزان ۷۴ صدم ثانیه ارتقا داد.

این شناگر ملی‌پوش ایران، تمرینات خود را زیر نظر محمد دلجو، مربی ایرانی و عضو اسبق تیم ملی شنا که در حال حاضر در عمان مشغول به فعالیت است، دنبال می‌کند.

برچسب ها: فدراسیون شنا ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
درخشش و رکورد شکنی نماینده شنای ایران در عمان
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
شناگر ایران طلایی شد
جابه‌جایی رکورد‌های شنا قورباغه ایران با درخشش مطاعی در مسقط
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار