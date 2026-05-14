شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در راستای توسعه این بخش از حمل ونقل عمومی در نظر دارد تا کارگاه یازدهمین خط تحت پوشش خویش را در حدود جغرافیائی منطقه ۱۸ تجهیز و راه اندازی نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته فی مابین این شرکت و مدیریت شهری منطقه، مقرر شد تا این کارگاه در اوایل خیابان منصور عمرانی و مجاورت بیمارستان تخصصی کودکان حکیم پس از اختصاص اراضی مورد نظر تجهیز و راه اندازی شود. 

نعمت الله فرزانپور مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به همراه محمدی شهردار منطقه از وضعیت کنونی اراضی مورد نظر برای تجهیز و راه اندازی این کارگاه بازدید و در خصوص آغاز فاز عملیاتی پروژه با یکدیگر به بحث وتبادل نظر پرداختند.

توسعه بخش جنوبی خط ۳ مترو با احداث ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم و همچنین توقفگاه رام قطار‌ها دیگر محور‌های مذاکرات فی مابین طرفین بود.

