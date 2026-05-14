باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - همزمان با هفته فرهنگی و نهمین نکوداشت روز شهرکرد، موکب فرهنگی «مردمان شهر مهربانی» با استقبال گسترده شهروندان و خانوادهها در میدان آیتالله دهکردی برپا شد و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و خانوادگی، به یکی از فضاهای پرمخاطب شهر تبدیل شده است.
در این موکب که با عنوان «روز هویت شهرکرد» فعالیت خود را دنبال میکند، ایستگاه اطلاعرسانی هفته فرهنگی شهرکرد آغاز به کار کرد و ثبتنام تورهای شهرکردگردی نیز انجام شد.
موکب «مردمان شهر مهربانی» که همزمان با آغاز دهه کرامت فعالیت خود را آغاز کرده، این روزها به یکی از فضاهای صمیمی و پرمخاطب شهر تبدیل شده و هر شب میزبان جمع زیادی از خانوادهها، نوجوانان و شهروندان است.
پخش زنده برنامههای رادیویی شبکه استانی جهانبین، اجرای برنامههای هنری ویژه کودکان و نوجوانان، توزیع محصولات فرهنگی، برگزاری کارگاه نقاشی کودک، نقاشی صورت، اهدای پرچم جمهوری اسلامی ایران و پوستر «رهبر شهید» و همچنین پذیرایی از حاضران از جمله بخشهای مختلف این موکب فرهنگی است.