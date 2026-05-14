باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، سید محمد رحیم مرتضوی، شهردارمنطقه با اشاره به درخواستهای شهروندان در سهولت دسترسی به بوستان جنگلی سرخه حصار و مطالعات کارشناسی انجام شده در کارگروه تخصصی منطقه و بازدیدهای میدانی انجام شده گفت: در راستای سیاستهای ابلاغی مدیریت شهری تهران در رفع گرههای ترددی و ارتقای کیفیت معابر، طرح ترافیکی و عمرانی احداث دسترسی و رمپ جدید به بزرگراه شهید یاسینی شمال در منطقه ۱۳ اجرا و به مرحله بهره برداری رسید.
مدیریت شهری منطقه با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، دسترسی به مسیر شمالی بزرگراه شهید یاسینی از طریق مسیرهای پیرامونی و جایگزین انجام میشد، افزود: پس از انجام بررسیهای فنی و اخذ مجوزهای لازم، رمپ دسترسی جدیدی از خیابان گلمریم در محدوده درب چهارم بوستان سرخهحصار به سمت بزرگراه شهید یاسینی شمال احداث شد که نقش مؤثری در تسهیل دسترسی و روانسازی تردد این محدوده دارد.
مرتضوی درخصوص احداث دسترسی و رمپ به طول ۳۰۰ متر و عرض ۷ متر اظهار داشت: در جریان اجرای این پروژه، بیش از ۵ هزار مترمربع از سطح مسیر تحت عملیات روکش مکانیزه قرار گرفت و در مجموع حدود ۷۰۰ تن آسفالت برای بهسازی و آمادهسازی آن مورد استفاده قرار گرفت.
شهردار منطقه۱۳ اضافه کرد: همچنین بهمنظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهرهبرداری مناسب از این مسیر، اقدامات تکمیلی از جمله نصب تجهیزات ترافیکی، اجرای خطکشی و ساماندهی مسیر نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال تکمیل است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای نگهداشت شهری، بهسازی معابر و رفع گرههای دسترسی را بهصورت مستمر در دستور کار دارد تا سطح خدمترسانی و رضایتمندی شهروندان ارتقا یابد.