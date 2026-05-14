فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از کشف ۲۰۰۰ کیلوگرم چوب طاق قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو حامل بار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
او افزود: پلیس پس از بررسیهای اولیه موفق به کشف ۲۰۰۰ کیلوگرم چوب طاق قاچاق از این خودرو شد.
سرهنگ طاهری گفت: فرد متخلف به همراه پرونده تکمیلی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با بیان اینکه قطع و تخریب پوشش گیاهی بهخصوص درختان طاق به تاراج بردن منابع ملی کشور است و تبعات زیستمحیطی زیادی در پی دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.