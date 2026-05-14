باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حشمت‌الله سلیمانی با تشریح جزئیات ارائه تسهیلات رفاهی جدید به پیشکسوتان دولت، اظهار داشت: «در راستای سیاست‌های حمایتی صندوق و با هدف بهبود معیشت بازنشستگان عزیز، فرآیند ثبت‌نام وام سال ۱۴۰۵ از امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت.»



افزایش سقف تسهیلات و نحوه بازپرداخت

سلیمانی با تاکید بر ارتقای سطح تسهیلات فردی نسبت به سال گذشته تصریح کرد: «با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی و موافقت بانک عامل، مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.»

وی در خصوص میزان کارمزد و نحوه بازپرداخت تسهیلات گفت: «مطابق با ضوابط و شرایط اعلامی از سوی بانک عامل، مبلغ کارمزد و نرخ سود تسهیلات برابر با ۴ درصد بوده و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات طی اقساط ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است که به صورت ماهیانه از حقوق بازنشستگان کسر می‌گردد.»



نحوه اولویت بندی و اعلام واجدین شرایط

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام این مطلب که فرایند پرداخت تسهیلات به صورت مرحله‌بندی برنامه ریزی شده و طی ۱۰ نوبت انجام خواهد شد، خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت در اعتبار اختصاص داده شده، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام دریافتی، مانده وام ضروری و میزان حقوق بازنشستگی، مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و اسامی واجدین شرایط پس از اتمام مهلت ثبت نام در سامانه صندوق اعلام می‌گردد.

سلیمانی در پایان یادآور شد که متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده (۲۴ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد) با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری (eservices.cspf.ir)، ضمن مشاهده شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.



لازم به ذکر است که بازنشستگان و وظیفه‌بگیران محترم کشوری برای اطلاع از نتایج وام ۱۴۰۵، نوبت بندی وام در کانال رسمی این صندوق در پیام رسانه بله به نشانی https://ble.ir/cspfnews۹۷ عضو شوند.