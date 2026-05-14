باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ واحد فناوری اطلاعات و آمار ستاد مدینه منوره اعلام کرد تاکنون (تا پایان وقت ۲۳ اردیبهشت ماه) برای ۱۵ هزار و ۲۰۰ زائر ایرانی، نوبت تشرف به روضه شریفه به صورت گروهی و کاروانی دریافت شده است.

تشرف به روضه شریفه برای زائران ایرانی به دو شیوه انجام می‌شود؛ بخشی از نوبت‌ها از سوی ستاد مدینه و در قالب کاروان‌ها اخذ می‌شود و تعدادی از زائران نیز به صورت شخصی و عادی و از طریق اپلیکیشن «نسک» موفق به دریافت نوبت زیارت شده‌اند؛ که بنابر این گزارش حدود ۳ هزار نفر نیز این نوبت را به صورت عادی دریافت کرده‌اند.

بر همین اساس، تاکنون تقریبا تمامی زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره توفیق تشرف به روضه شریفه را پیدا کرده‌اند و فرآیند نوبت‌گیری کاروانی نیز برای سایرین و تا پایان حضور زائران در مدینه ادامه خواهد داشت.