زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره این روز‌ها در کنار زیارت حرم نبوی، توفیق حضور در روضه شریفه را نیز به‌دست آورده‌اند؛ فضایی معنوی که بخشی از تشرف‌ها با برنامه‌ریزی کاروانی و بخشی نیز به صورت شخصی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ واحد فناوری اطلاعات و آمار ستاد مدینه منوره اعلام کرد تاکنون (تا پایان وقت ۲۳ اردیبهشت ماه) برای ۱۵ هزار و ۲۰۰ زائر ایرانی، نوبت تشرف به روضه شریفه به صورت گروهی و کاروانی دریافت شده است.

تشرف به روضه شریفه برای زائران ایرانی به دو شیوه انجام می‌شود؛ بخشی از نوبت‌ها از سوی ستاد مدینه و در قالب کاروان‌ها اخذ می‌شود و تعدادی از زائران نیز به صورت شخصی و عادی و از طریق اپلیکیشن «نسک» موفق به دریافت نوبت زیارت شده‌اند؛ که بنابر این گزارش حدود ۳ هزار نفر نیز این نوبت را به صورت عادی دریافت کرده‌اند.

بر همین اساس، تاکنون تقریبا تمامی زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره توفیق تشرف به روضه شریفه را پیدا کرده‌اند و فرآیند نوبت‌گیری کاروانی نیز برای سایرین و تا پایان حضور زائران در مدینه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: حج و زیارت ، مدینه
خبرهای مرتبط
تشریح تازه‌ترین خدمات سلامت‌محور به زائران ایرانی/ آمادگی کامل تیم‌های پزشکی در مشاعر مقدسه
بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی؛ بیشترین علت مراجعه زائران به درمانگاه‌ها
ورود زائران ایرانی به عربستان از مرز ۲۷ هزار نفر گذشت / صدور ۱۱۵ ویزای جدید برای حجاج ایرانی
رشیدیان: ورود حدود ۲۴ هزار زائر ایرانی به عربستان برای مناسک حج
ورود بیش از ۲۶ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
۱۰۲۵ متقاضی حج ۱۴۰۵ ویزای الکترونیکی دریافت کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر