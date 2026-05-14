فرمانده انتظامی بابل از متلاشی شدن باند حرفه‌ای کابل برق هوایی با ۵۰ فقره سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: به واسطه سرقت‌های متعدد سیم و کابل برق هوایی در محدودهای مختلفی از سطح شهرستان به سرعت تیمی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات تشکیل و موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

او افزود: با ایجاد تیم‌های مختلف در مکان‌های مختلفی از سطح شهرستان بابل که گمان سرقت می‌رفت خودروی مورد نظر در محدوده فوق رویت شد که پس از هوشیاری از حضور پلیس سارقان اقدام به فرار با یک خودروی ۴۰۵ کردند.

فرمانده انتظامی بابل گفت: خودروی سارقان در تعقیب و گریز صورت گرفته متوقف و در همان لحظه یکی از سارقین دستگیری و سارق دوم اقدام به فرار کرد که همکار انتظامی با استفاده از قانون بکارگیری اسلحه فرد دوم را زمین‌گیر و دستگیر کرد.

سرهنگ عزیزی افزود: پس از انتقال سارقان به مقر پلیس آگاهی و انجام اقدامات فنی هر دوی آنان به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در محلات و بخش‌های مختلف شهرستان اعتراف کردند.

او گفت: همچنین این افراد همراه با یک مالخر که پس از شناسایی دستگیر گردید به ۲ تن سیم برق سرقتی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که ۵۰۰ کیلو از این رقم در لحظه دستگیری کشف گردید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
خبرهای مرتبط
کشف ۴۰ فقره سرقت سیم برق با انهدام باند سارقان در آمل
سارق سیم و کابل های برق در بهشهر دستگیر شد
سارق سیم و کابل برق در ساری دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
آخرین اخبار
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران/آماده‌باش تیم‌های ارزیاب و امدادی
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
مازندران قطب تأمین مرغ در کشور
کشت ۱۰ هکتار برنج به روش خشک‌کاری در گلوگاه
برگزاری مسابقات اسکیت سرعت مازندران
کشف ۲۴۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق در مازندران 
هشدار نارنجی هواشناسی در مازندران
حضور ۵ تکواندوکار مازندرانی در پیکار‌های آسیایی مغولستان
احتمال یکطرفه شدن جاده چالوس