باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: به واسطه سرقت‌های متعدد سیم و کابل برق هوایی در محدودهای مختلفی از سطح شهرستان به سرعت تیمی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات تشکیل و موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

او افزود: با ایجاد تیم‌های مختلف در مکان‌های مختلفی از سطح شهرستان بابل که گمان سرقت می‌رفت خودروی مورد نظر در محدوده فوق رویت شد که پس از هوشیاری از حضور پلیس سارقان اقدام به فرار با یک خودروی ۴۰۵ کردند.

فرمانده انتظامی بابل گفت: خودروی سارقان در تعقیب و گریز صورت گرفته متوقف و در همان لحظه یکی از سارقین دستگیری و سارق دوم اقدام به فرار کرد که همکار انتظامی با استفاده از قانون بکارگیری اسلحه فرد دوم را زمین‌گیر و دستگیر کرد.

سرهنگ عزیزی افزود: پس از انتقال سارقان به مقر پلیس آگاهی و انجام اقدامات فنی هر دوی آنان به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در محلات و بخش‌های مختلف شهرستان اعتراف کردند.

او گفت: همچنین این افراد همراه با یک مالخر که پس از شناسایی دستگیر گردید به ۲ تن سیم برق سرقتی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که ۵۰۰ کیلو از این رقم در لحظه دستگیری کشف گردید.