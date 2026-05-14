والیبال ایران شاهد یکی از بزرگترین انتقال‌های تاریخ خود بود؛ الکساندر نیکولوف، ستاره بلغارستانی و بازیکن تیم لوبه ایتالیا، رسماً به تیم فولاد سیرجان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فولاد سیرجان ایرانیان سرانجام انتقال بزرگ و جنجالی الکساندر نیکولوف را به‌صورت رسمی اعلام کرد. دریافت‌کننده قدرتی و قطر پاسور تیم ملی بلغارستان و باشگاه لوبه ایتالیا، با نظر کادر فنی فولاد به این تیم پیوسته تا نماینده ایران را در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا همراهی کند.

این انتقال، یکی از مهم‌ترین خرید‌های تاریخ والیبال باشگاهی ایران به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در فضای والیبال داشته است. باشگاه فولاد در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که پس از انجام مذاکرات، نیکولوف به‌عنوان یکی از برترین بازیکنان حال حاضر والیبال جهان به ترکیب این تیم اضافه شده تا فولادی‌ها را در مسیر قهرمانی آسیا یاری کند.

ستاره بلغارستانی فصل درخشانی را در لیگ ایتالیا پشت سر گذاشته و حالا حضور او می‌تواند قدرت هجومی تیم بهروز عطایی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، نکته جالب توجه زمان اعلام رسمی این انتقال بود؛ جایی که تنها چند ساعت تا نخستین دیدار فولاد برابر نماینده اندونزی باقی مانده بود و باشگاه تازه از این خرید بزرگ رونمایی کرد.

تا پیش از این نیز هیچ تصویری از نیکولوف در رسانه رسمی فولاد منتشر نشده بود؛ موضوعی که شایعات زیادی را درباره این انتقال به‌وجود آورده بود. اکنون، اما این ستاره بلغاری رسما در جمع نماینده ایران قرار گرفته و آماده حضور در رقابت‌های آسیایی است.

برچسب ها: والیبال ، فولاد سیرجان
خبرهای مرتبط
نبرد غول‌ها در لیگ قهرمانان آسیا؛ فولاد سیرجان آماده اولین چالش
فولاد سیرجان فردا به میدان می‌رود؛ آغاز لیگ قهرمانان مردان آسیا
قدرت انفجاری ایرانی در میلوناس؛ عبادی‌پور، برگ برنده فصل جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار