باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فولاد سیرجان ایرانیان سرانجام انتقال بزرگ و جنجالی الکساندر نیکولوف را به‌صورت رسمی اعلام کرد. دریافت‌کننده قدرتی و قطر پاسور تیم ملی بلغارستان و باشگاه لوبه ایتالیا، با نظر کادر فنی فولاد به این تیم پیوسته تا نماینده ایران را در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا همراهی کند.

این انتقال، یکی از مهم‌ترین خرید‌های تاریخ والیبال باشگاهی ایران به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در فضای والیبال داشته است. باشگاه فولاد در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که پس از انجام مذاکرات، نیکولوف به‌عنوان یکی از برترین بازیکنان حال حاضر والیبال جهان به ترکیب این تیم اضافه شده تا فولادی‌ها را در مسیر قهرمانی آسیا یاری کند.

ستاره بلغارستانی فصل درخشانی را در لیگ ایتالیا پشت سر گذاشته و حالا حضور او می‌تواند قدرت هجومی تیم بهروز عطایی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، نکته جالب توجه زمان اعلام رسمی این انتقال بود؛ جایی که تنها چند ساعت تا نخستین دیدار فولاد برابر نماینده اندونزی باقی مانده بود و باشگاه تازه از این خرید بزرگ رونمایی کرد.

تا پیش از این نیز هیچ تصویری از نیکولوف در رسانه رسمی فولاد منتشر نشده بود؛ موضوعی که شایعات زیادی را درباره این انتقال به‌وجود آورده بود. اکنون، اما این ستاره بلغاری رسما در جمع نماینده ایران قرار گرفته و آماده حضور در رقابت‌های آسیایی است.